¡¡¸ø°Â¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï3Æü¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¼çÎ®ÇÉ¸å·ÑÃÄÂÎ¡Ö¥¢¥ì¥Õ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÄÂÎµ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯ºÆÈ¯ËÉ»ß½èÊ¬¤Î·ÑÂ³¤ò·èÄê¤·¤¿¡£»ÜÀß¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¡£½èÊ¬¤Ï6²óÌÜ¤Ç¡¢21Æü¤«¤é6¥«·î¡£¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤ÎÀÁµá¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥ª¥¦¥à¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜÃÒÄÅÉ×¸µ»à·º¼ü¡á18Ç¯¼¹¹Ô¡¢¶µÁÄÌ¾Ëã¸¶¾´¹¸¡á¤Î¼¡ÃË¡Ê31¡Ë¤ò¥¢¥ì¥Õ¤Î¡ÖÌò¿¦°÷¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÇ§Äê¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·èÄê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁ´¹ñ16»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¤òÀ©¸Â¤·¡¢ÉÛ»Ü¤Ê¤É¶âÉÊ¤Î¼õÎÎ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡£¸ø°ÂÄ£¤Ï¡¢À©¸ÂÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»ÜÀß¤Î¤¢¤ë12ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤ÎÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤Î¿·µ¬¼èÆÀ¶Ø»ß¤âµá¤á¤¿¤¬¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£