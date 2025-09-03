中国で抗日戦争勝利80周年を記念する大規模な軍事パレードが行われ、習近平国家主席やロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記が出席した。

天安門の壇上には、習主席の両脇にプーチン大統領と金総書記が並び談笑するなど、3者の連携を強くアピールする場面もあった。

3者が揃った今回の軍事パレードはインパクトのある映像となっているが、ニュース番組『ABEMAヒルズ』のコメンテーター、上智大学総合グローバル学部教授で現代アメリカ政治外交が専門の前嶋和弘氏は「世界が権威主義の方に動きつつあるイメージすらある」と話す。

「北朝鮮は、ロシア側を援助しながらウクライナ戦争でロシア人の代わりに北朝鮮の兵が戦っていたりする。その代わりに、北朝鮮としては国連の常任理事国であるロシアから支援を受けるというか、お墨付きを受けている。あと、ロシアとアメリカはトランプ政権になって仲良くなっている。そう考えていくと、この3者、権威主義的な3国だが、そこにアメリカも加わっていくというのが影に見える。世界が権威主義の方に動きつつあるようなイメージすらある」（前嶋氏、以下同）

アメリカのトランプ大統領は、中国の軍事パレードにプーチン大統領や金正恩総書記が出席することについて、「懸念は全くない」と述べたという。また、自身と習主席との関係は「非常に良好だ」とした上で、アメリカが中国を必要とする以上に、中国はアメリカを必要としていると強調した。このトランプ大統領の言葉を前嶋氏はどのように見るのか。

「通常ならば、現状変更してくる。権威主義の国はけしからんと言ってほしいところだが、取引。中国とも取引をやっていて相互依存関係だから強いよと。ロシアの大統領あるいは金正恩、どちらのリーダーに関してもトランプ大統領は、『仲良しだ。習近平ともうまく話せる。私もそちらに行きたいな』という風にも見えないでもない。だから、非常に国際社会の絵がだいぶ変わってきた。民主主義を守る動きから権威主義の方にベクトルがかなり向いてきた」

これまで、アメリカが民主主義を牽引してきたところもあるが、今回、北朝鮮、ロシア、それから中国、共産主義、社会主義ということで、この3国の存在感が非常に増している。世界の構図は動きつつあると見ていいのだろうか。

「この図は1年前だと想像つかない。さらに、ここにトランプ氏がいたとするならば、これを認めていいのだろうかと。国連の常任理事国であるロシアが法を破って他の国を侵略した。世界はロシアを制裁していた段階。それが制裁ではなくて、中国としっかり手を組みながら、しかもロシアは北朝鮮まで連れてきたという話になって、そしてそこに対して何も問題ないとアメリカの大統領が言っているというのは、国際秩序が大きく変わったようにも見える」

中国はいろいろな局面でうまく立ち回っているのか。

「この間まで、法を破って現状変更をしている国が中国だったはずなのに、カメレオン的に、むしろアメリカが他の国の途上国への支援をしなくなるなら、中国がするみたいになってきた。あるいは、もし自由貿易を守るのは中国だみたいなことを急に言い出したりもする。去年から見たら「スーパーマン」の漫画に出てくるビザロワールドを見ているような気がする」

アメリカが今までもたらしてきた価値観と、トランプ大統領が現状もたらしている価値観にずれがあるからこういう見え方になっているのか。

「アメリカの中の分断と均衡が過去ないレベルなので、それが生み出したトランプ政権とも見えるが、世界を見ると、やはり世の中が民主主義じゃなくて権威主義の方にだいぶ動いている。世界各国の各種データを見ると、民主主義的な要素を残している国家がだいぶ減ってきた。3人は2025年を象徴する絵の1つ」

