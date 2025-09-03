【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）

【映像】大谷の衝撃46号に…ド軍ベンチのリアクション

ドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。7試合ぶりとなる46号本塁打を放ち、敵地を騒然とさせると、ドジャースベンチも驚きのリアクションを見せた。

ドジャースが1ー4と3点を追う3回1死走者なし。相手は今8月にメジャー昇格を果たしたパイレーツ期待のルーキー右腕チャンドラー。最速101マイル（約162.5キロ）を誇る速球派として注目される有望株で、デビュー戦では4回40球を投げ無失点でセーブを挙げる歴史的快挙を成し遂げた。続く2試合目では勝利投手となり、ここまで2試合登板で1勝・1セーブと結果を残していた。

そんな将来性抜群の相手との初対決で、大谷はカウント3ー1から投じられた99.2マイル（約159.6キロ）の直球を完璧に捉えた。打球速度は120マイル（約193.1キロ）、打球角度23度、飛距離373フィート（約113.7メートル）の弾丸ライナーはライトスタンドへ突き刺さり、ドジャース移籍後通算100本目の節目を飾る豪快弾となった。

衝撃の一撃にベンチのチームメートも思わずリアクション。捕手のラッシングは口をあんぐりと開けたまま固まり、我に返ると子どものように大興奮。一方で隣にいたフリーランドは呆然としたまま固まり、大谷がダイヤモンドを一周してベンチへ戻ってきてもなお、口を開けたまま立ち尽くしていた。

中継カメラはその様子をしっかり捉えており、視聴者からも「チームびっくりしてるやん」「ラッシングw」「お口あんぐりww」「みんな引いてる」といったコメントが相次いだ。豪快な1発とともに、ベンチの素直すぎるリアクションも話題を呼ぶ場面となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）