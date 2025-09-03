すき家の牛丼、9月4日から最大40円値下げへ。100％国産米と味わいは変わらず...「なんという企業努力」「好感度高すぎる」
牛丼チェーン店「すき家」は2025年9月4日9時から、「牛丼」並盛の価格を480円から450円に改定します。
品質を落とさず値下げを実現
原材料費やエネルギーコストなどの上昇から、物価高騰が止まらない今の日本。
国産のコシヒカリ・ひとめぼれなど、厳選した国産ブランド米を100%使用したすき家こだわりの牛丼を、味わいや品質はそのままに、さらにお得に味わうことができます。
価格の変更は以下の通り。
・ミニ 430円→390円（−40円）
・並盛 480円→450円（−30円）
・中盛 650円→650円
・大盛 680円→650円（−30円）
・特盛 880円→850円（−30円）
・メガ 1030円→1030円
Xでは、この知らせに対して多くの反応が。
「この物価高になんという企業努力」
「国産米でこの価格はガチでありがたい」
「感謝しかない」
「好感度高すぎる」
など、利用者からは驚きと感謝の声がありました。
変更前と変更後の価格、価格改定の時間は一部異なる店舗があります。
詳しくは9月4日に更新される店内・公式サイトのメニューで確認してみて。
（東京バーゲンマニア編集部）