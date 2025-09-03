TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』第22話「今から全部するって事!?」のあらすじと先行カットが公開された。

『ヤングガンガン』（スクウェア・エニックス）にて掲載、福田晋一による人気原作をCloverWorksがアニメ化した本作。主人公は、雛人形の顔を作る“頭師”を目指す男子高校生・五条新菜。真面目で雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、なかなかクラスに馴染めずにいる。そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川海夢はまるで別世界の住人。けれどある日、思わぬことをきっかけに、海夢と秘密を共有することに。決して交わるはずのなかった2人の世界が動き出す。

第22話では、電車の運転見合わせで家に帰れなくなってしまった新菜が、心配した海夢に説得され、喜多川家にお世話になることに。思わぬお泊まりイベント発生につい嬉しくなる海夢だが、買い出し中に新菜から飛び出た「俺、今夜寝るつもりないので」という言葉に、ドキドキが止まらない。（文＝リアルサウンド編集部）