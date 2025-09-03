【解説】「暖湿流」と前線が雨雲発生の原因…急な雷雨や冠水などに注意　台風15号が発生へ　5日にかけて列島横断か

関東に出されている線状降水帯の予測情報、そして熱帯低気圧から台風に発達する見込みの台風15号について、関口奈美気象予報士と見ていきます。

今も雨が降っているということで、雨雲の状況を見ていきます。

栃木県内にはとても発達した雨雲がかかっていて、風に流されて茨城県にも移動してきている傾向です。

こうした発達した雨雲の下では、雷も多く発生している状況です。

――予測情報が出ていますが、線状降水帯は発生するんでしょうか？

線状降水帯の予想は非常に難しいですが、かなり可能性はあります。

というのも、暖かく湿った空気の予想を見ていくと、非常に暖かく湿った空気、つまり雨雲の材料がたくさんあるということなんです。

ただ、きっかけがないと上昇気流となって雲にはならないんですが、そのきっかけになるものが前線です。

今、ちょうど関東を前線が南下中なので、材料ときっかけの両方が重なって雨雲、積乱雲が発達しやすい状況になっています。

そのため、雨が降っていないところでも急に雨雲が湧く可能性があります。

今後の予想を見ていくと、栃木県内で特に発達しやすい状況が続くとみられ、その他の各地も雨雲が急激に湧く可能性があります。

予想が非常に難しく、広い範囲で雨雲は予想されていませんが、こうしたエリアでも急に雨雲が湧く可能性があるため、今夜いっぱいは注意が必要です。

予想される雨ですが、多いところ、北部で1時間に70mmということで、もし線状降水帯になってしまうとこうした雨が続いてしまい、かなりの大雨になる心配があるため、注意してください。

都心でも7月、急激な大雨がありました。

東京や神奈川で記録的短時間大雨情報が出された7月10日、横浜市では大雨の影響で大量の水が流れ込んだマンホールから水が噴き出したり、周辺のアスファルトの破片が車に直撃するという被害もありました。

さらに、東京・渋谷駅周辺では道路が冠水して川のようになり、車が通れないような状態になりました。

この時は1時間に100mm規模という、大雨になる規模のものが2時間半ほどで関東の37地点に発表されたということで、広い範囲で異例の大雨になってしまいました。

――3日夜は記録的短時間大雨情報などが出される可能性はある？

可能性はゼロではないですが、出される・出されない関係なく、局地的には大雨になります。

1時間に50mm以上になると、車の運転は危険です。

道路が冠水し、特にアンダーパスは危険ですので通らないルートで帰宅をお願いしたいと思います。

そして、気になる台風について。

4日以降は、台風に気を付ける必要のある範囲が広くなります。

現在は熱帯低気圧ですが、3日夜以降に台風に変わる予想で、台風に変わるとすぐに影響が出て、九州など、4日は西日本に近づいてくるとみられます。

その後は5日にかけて東海や関東などにも影響を及ぼし、6日土曜日には東の海上に抜ける予想です。

このあと、4日朝にも九州に発達した雨雲がかかる見込みで、四国も大雨に警戒が必要です。

さらに4日夜、今度は近畿や東海にも発達した雨雲がかかる予想です。

5日にかけては、特に東海や関東で非常に発達した雨雲が予想されていて、大雨となりそうです。

ただこの雨雲、抜けるのは早いので、土曜日には影響はなくなると思われます。

しかし、雨の予想がまだ定まっていないため、若干ずれる可能性があり、注意が必要です。