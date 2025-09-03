¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£¿·ºî¤¬½©¤Ã¤Ý¥«¥é¡¼¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡ªÇä¤êÀÚ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡Á
2025Ç¯9·î3Æü¸½ºß¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ë¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¤...
»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥«¥ë¥Ç¥£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£
¿·¿§¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥à¡×¤È¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¡¼¡×¡£½©¤é¤·¤¤¿¼¤á¤Î¥×¥é¥à¥«¥é¡¼¤È¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î2¿§¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇËèÆü¤ÎÇã¤¤Êª¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¼êÀö¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç±ø¤ì¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢²£440¡ß½Ä390¡ß¥Þ¥Á80mm¡¢»ý¤Á¼ê600mm¡£
ÂÑ²Ù½Å¤Ï5Ô¡£²Á³Ê¤Ï³Æ350±ß¤Ç¤¹¡£
¹¥¤ß¤Î¥«¥é¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô