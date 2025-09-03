◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーヤクルト（3日、京セラドーム）

再び岡本和真選手を4番に据えた巨人。1番には丸佳浩選手と、前日に1番打者を務めたキャベッジ選手はベンチスタートとなりました。

先発は8月12日以来、白星に恵まれていない森田駿哉投手。2連敗中で、そのどちらの試合でも5回を持たずに降板となっていて、この日は「ゾーンでしっかり勝負したい」と語っていました。解説の赤星憲広さんは森田投手が村上宗隆選手にホームランを打たれた試合について「ストライクとボールがはっきりしていましたし、インコースが勝利したときよりも甘かった」と振り返ると、「森田投手は両サイドへの投げ分けがすごく大事だと思います。村上選手にインコースへの変化球を投げ切れるか、そこがポイントですね」と続けました。

また、京セラドームは「ボールがはねる」と指摘。「僕もこの球場ではバウンドを合わせづらかった。打った打球の角度で、前に出てはいけないとか、そういう判断が難しかったですね。逆に言えば、そういう隙を突いて、次の塁を狙うなどもできると思うので、そうした目線でも試合を伝えていければ」と見どころを語っています。