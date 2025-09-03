【GUの名品パンツ】がやっぱり優秀！ 大人が真似したい♡「夏 → 秋コーデ」

まだ暑いけれど、そろそろ秋を意識した着こなしにシフトチェンジしていきたいところ。夏から秋へのスイッチコーデは、おしゃれスタッフさんの着こなしを参考にしてみて。秋を先取りできそうな【GU（ジーユー）】の名品パンツを持っていると、きれいめにもカジュアルにも活躍してくれるはず。

こっくりブラウンカラーで秋コーデ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

余裕のあるシルエットと縦にすっと落ちるラインが美しいワイドパンツ。カラーは、落ち着いた雰囲気で大人コーデにもマッチする、トレンドカラーのブラウンがおすすめ。写真のようにブラウン系カラーで統一するほか、白Tを合わせても秋らしい雰囲気に寄せられそうです。

柄で秋を先取る大人カジュアルコーデ

【GU】「タックワイドチェックパンツ」\2,990（税込）

抜け感たっぷりなワイドシルエットとクラシカルなチェック柄のバランスが絶妙で、穿くだけで秋らしい雰囲気をまとえそうなパンツ。シンプルなトップス合わせでもコーデがサマ見えし、簡単に旬のスタイルが狙えます。ライトトーンのトップスと組み合わせると軽やかになり、夏から秋のスイッチコーデにぴったり。

