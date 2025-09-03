【ゆで太郎】かつ丼orカツカレー付きのそばセットが100円引き！単品も値引き対象でありがたい...。《9月30日まで》

そばチェーン店「ゆで太郎」は、2025年9月1日から30日までの期間、一部メニューが100円引きになる「かつ祭」を開催しています。

テイクアウトもお得

キャンペーンの対象商品は、「ミニかつ丼セット」（920円）、「ミニカツカレーセット」（920円）、「満腹かつ丼セット」（1140円）、「満腹カツカレーセット」（1140円）の4種。

そばの温冷どちらかに、とんかつメニューがついたボリューム満点のセットメニューが、期間中は100円引きで味わえます。

とんかつ使った単品メニューも対象となっており、「単品ミニかつ丼」と「単品ミニかつカレー」は通常価格各500円が各400円、「単品かつ丼」と「単品カツカレー」は通常価格各840円が各740円に。

なお、「満腹かつ丼セット」と「満腹カツカレーセット」以外のメニューは、テイクアウト（セットのおそばは冷そばのみ）も可能です。

キャンペーン終了は9月30日の閉店時間まで。終了時間は店舗によって異なります。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）