【サンマルクカフェ】プレミアムチョコクロと定番チョコクロのセットが今だけ70円お得。2種の″チョコクロ″をお得に食べくらべるチャンス

サンマルクカフェは、2025年9月2日から18日までの期間限定で、「プレミアムチョコクロ 富良野メロン」と「チョコクロ」の食べくらべセットを販売しています（関西国際空港店を除く）。

今だけ70円お得に食べくらべ

「プレミアムチョコクロ 富良野メロン」は、サクッとしたクロワッサン生地に、オリジナルメロン風味のホワイトチョコレートと富良野メロンピューレ入りのミルクメロンクリームを包みこみ、フラのメロンピューレ入りの特製フィリングとともに焼き上げた贅沢なチョコクロ。

この「プレミアムチョコクロ 富良野メロン」と定番の「チョコクロ」をお得に楽しめる食べくらべセットが550円で販売中です。

今だけ通常より70円もお得に、2つの味わいの違いを試せるチャンスです。

「プレミアムチョコクロ 富良野メロン」と「チョコクロ」の単品をレジに持って行った場合でも食べくらべセット価格が適用されます（モーニングセットなど、その他セット価格の割引率が高い場合は、割引率が高いほうを適用）。

一部店舗では価格が異なる場合があり、また、予告なく販売を終了する場合があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部