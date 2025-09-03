■「カリスマックス」Dance Practiceの衣装姿でわちゃわちゃ

【動画】阿部亮平・ラウール・向井康二の「カリスマッサマン？」／「カリスマックス」Dance Practice

Snow Man公式TikTokにて、阿部亮平・ラウール・向井康二の「カリスマッサマン？」ムービーが公開された。

「カリスマッサマン？」ムービーは、先日デジタルリリースされたばかりのSnow Man「カリスマックス」にのせて、3人が踊ったり小芝居を見せる動画となっている。

聴診器を持った白衣の阿部が、野球のユニフォーム姿のラウールの胸に当て、心音を聴いているところからスタート。アイコンタクトをとり、心音に異常なしと言わんばかりの笑顔でサムズアップしたり、ニコニコとふたりで笑い合っている。

するとそこに突如向井扮するマッサマンがセンターに割り込み！キレキレで踊り始める。ラウールと阿部は唖然とするも、途中から一緒に踊り始める。

曲が終わるとラウールから向井へ優しくツッコミパンチが入り、向井と阿部はマッサマンポーズで締めて動画が終了する。

ファンからは「阿部ちゃん白衣似合いすぎ」「ラウのユニフォーム汚れてるの芸が細かい」「マッサマンの存在感すごい（笑）」などの声が集まっている。

なお、この衣装はYouTubeにあがっている「カリスマックス」Dance Practiceのもの。あわせてチェックしてみよう。