プロユースをうたうCFexpress 4.0対応Type BカードリーダーがAngelbirdから 最大40Gbpsに対応するUSBケーブルも
Performance Card Reader CFexpress B
銀座十字屋ディリゲント事業部は、Angelbirdブランドの新しいCFexpress Type Bカードリーダーを9月3日（水）に発売した。CFexpress 4.0規格の転送速度に対応する。
新カードリーダーへの接続を想定したと思われる「Solid Flexケーブル」も同時に発売した。
プロのワークフロー効率化をうたうCFexpress Type B用のカードリーダー。Angelbirdの既存品「CFexpress Card Reader MK2」がUSB 3.2 Gen 2×2対応だったのに対し、USB4 3×2に対応。CFexpress 4.0製品の転送速度をカバーする最大40Gbpsでのデータ転送が可能になった。LEDインジケーターが青色のときはUSB 3.2、USB4のときは白色に光る。
内部に冷却用のファンを搭載。発熱に最適化した設計により、サーマルスロットリングを防止するという。
Angelbirdの他のカードリーダーと同じく、USB端子を本体内に埋め込むSolid Connect設計を採用。安全なデータ転送とケーブル摩耗軽減を実現したとする。品名：Performance Card Reader CFexpress B 主な仕様：USB4 3×2、CFexpress Type B対応 対応OS：Windows、macOS、iPadOS、iOS、Android、Linux 重量：約175g 価格：39,600円
SB-C Solid Flex Cable
USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2×2、USB4 3×2の各規格に対応したUSBケーブル。最大240W（48V/5A）のUSB Power Delivery 3.1もサポートする。DisplayPort Alt Modeによる映像出力も可能。
布製スリーブ加工を採用。柔軟で取り回しやすく、耐久性・信頼性を確保したという。視認性の高いライムカラーを採用した。一部のモデルはブルーグレー。
USB-A to C 3.2 Solid Flex Cable Lime 32cm
USB-C 4.0 Solid Flex Cable Right-Angle Lime 32cm
USB-C 4.0 Solid Flex Cable Blue Gray 1m
USB-A to C 3.2 Solid Flex Cable Lime 32cm仕様：USB 3.2 Gen 2（最大10Gbps）、両側ストレート端子 ケーブル長：32cm カラー：ライム 価格：2,750円
USB-C 3.2 Solid Flex Tether Cable Lime 4.5m仕様：USB 3.2 Gen 2×2（最大20Gbps）、両側ストレート端子、USB PD 3.1（最大5A/240W）、DisplayPort Alt Mode（4K/60Hz） ケーブル長：4.5m カラー：ライム 価格：9,460円
USB-C 3.2 Solid Flex Tether Cable Right-Angle Lime 4.5m仕様：USB 3.2 Gen 2×2（最大20Gbps）、片側L字端子、USB PD 3.1（最大5A/240W）、DisplayPort Alt Mode（4K/60Hz） ケーブル長：4.5m カラー：ライム 価格：9,460円
USB-C 4.0 Solid Flex Cable Lime 32cm仕様：USB4 Gen 3×2（最大40Gbps）、両側ストレート端子、USB PD 3.1（最大5A/100W）、DisplayPort Alt Mode（8K/60Hz） ケーブル長：32cm カラー：ライム 価格：2,750円
USB-C 4.0 Solid Flex Cable Right-Angle Lime 32cm仕様：USB4 Gen 3×2（最大40Gbps）、片側L字端子、USB PD 3.1（最大5A/100W）、DisplayPort Alt Mode（8K/60Hz） ケーブル長：32cm カラー：ライム 価格：2,750円
USB-C 4.0 Solid Flex Cable Blue Gray 32cm仕様：USB4 Gen 3×2（最大40Gbps）、両側ストレート端子、USB PD 3.1（最大5A/100W）、DisplayPort Alt Mode（8K/60Hz） ケーブル長：32cm カラー：ブルーグレー 価格：2,750円
USB-C 4.0 Solid Flex Cable Lime 1m仕様：USB4 Gen 3×2（最大40Gbps）、両側ストレート端子、USB PD 3.1（最大5A/240W）、DisplayPort Alt Mode（8K/60Hz） ケーブル長：1m カラー：ライム 価格：4,180円
USB-C 4.0 Solid Flex Cable Right-Angle Lime 1m仕様：USB4 Gen 3×2（最大40Gbps）、片側L字端子、USB PD 3.1（最大5A/240W）、DisplayPort Alt Mode（8K/60Hz） ケーブル長：1m カラー：ライム 価格：4,180円
USB-C 4.0 Solid Flex Cable Blue Gray 1m仕様：USB4 Gen 3×2（最大40Gbps）、両側ストレート端子、USB PD 3.1（最大5A/240W）、DisplayPort Alt Mode（8K/60Hz） ケーブル長：1m カラー：ブルーグレー 価格：4,180円
USB-C 4.0 Solid Flex Cable Lime 2m仕様：USB4 Gen 3×2（最大40Gbps）、両側ストレート端子、USB PD 3.1（最大5A/240W）、DisplayPort Alt Mode（8K/60Hz） ケーブル長：2m カラー：ライム 価格：5,720円
USB-C 4.0 Solid Flex Cable Right-Angle Lime 2m仕様：USB4 Gen 3×2（最大40Gbps）
片側L字端子、USB PD 3.1（最大5A/240W）、DisplayPort Alt Mode（8K/60Hz） ケーブル長：2m カラー：ライム 価格：5,720円