SNSで話題のコレ！【CEZANNE】“フィルター級美肌”を叶える♡「新作ハイライト」

SNSで「フィルター級」と話題を集めている【CEZANNE（セザンヌ）】の新作「トーンフィルターハイライト」。くすみや影をふわっと飛ばし、まるで肌をレタッチしたかのような仕上がりに導くハイライトです。ひと塗りで光を自然にとらえ、毛穴までなめらかにカバーしながら透明感をプラス。プチプラとは思えない“上質なフィルター感”がSNSで支持を集める理由を、実際に使ってレポートします。

まるで肌をレタッチ！ SNSで話題の【セザンヌ】新作ハイライト

【CEZANNE】「トーンフィルターハイライト」01 フィルターベージュ \693（税込）

夏の発売以来、SNSで「フィルター級の美肌になれる」と注目を集めているのが、セザンヌの新作「トーンフィルターハイライト」01 フィルターベージュ。くすみや影、毛穴や赤みを自然に補正し、パッと明るい印象へ導いてくれるパウダーハイライトです。ハイライトとしてツヤをプラスするのはもちろん、ルーセントパウダーのようにテカリが気になる箇所にのせたり、部分的な補正にも使える万能さが魅力。まるで肌を“レタッチ”したかのような仕上がりに、「絶妙な色み」「使いやすさ抜群」と口コミで話題沸騰中です。

高保湿 × 皮脂ケアで快適に。ブラシまで優秀な実力派

セザンヌの魅力はやはりプチプラとは思えない処方のこだわり。軽やかなオイルや高保湿オイルをバランスよく配合し、サテンのようになめらかな質感を実現。スクワランやホホバ種子油、ヒアルロン酸Na、パンテノール、アーモンド油といった5種の美容保湿成分を加えることで、サラサラしつつも粉っぽさを感じさず、乾燥を防ぎながら快適な仕上がりに。さらに皮脂吸着パウダーを組み合わせているため、テカリやすい小鼻やTゾーンにもぴたりとフィットし、仕上がりの持ちをさりげなく後押ししてくれます。付属の山型ブラシも秀逸で、細かい部分にフィットしやすい形状と、ぼかしやすいサイド面の両立で仕上がりの自由度が高め。小回りがきき、細部まで計算された設計が光ります。

マット寄りなのに透明感。繊細パールで“ソフトフォーカス肌”へ

ブラシで腕にのせてみると、ふんわり肉厚な毛質が心地よく肌に触れ、粉含みも上々。見た目はマット寄りのパウダーですが、よく見ると繊細なパールがほんのりきらめき、上品な立体感と透明感をプラスしてくれます。「マット寄り × 繊細パール」という質感はまさに今のトレンド。粉質もしっとりしていてサラッとなじみ、ギラつかずソフトフォーカスをかけたような仕上がりに。腕のスウォッチでは肌色に溶け込むように控えめですが、顔にのせると毛穴や影をふわっと飛ばしてナチュラルに肌悩みをカバー。ぐっと洗練された印象へ導いてくれます。

ひと塗りで見違える、“ベージュの魔法”で肌悩みをふわっとカバー

実際に頬にのせてみると、ちょっと上質なベールをまとったような柔らかいツヤがふわっと広がり、素肌感を残しながら美肌に見せてくれます。白浮きしにくいベージュ系なので、どんな肌色にもなじみやすく、自然なトーンアップ効果も。まさに「フィルターをかけたような仕上がり」で、光の加減によって陰影がやわらぎ、上品な透明感が引き出されるのを実感。わかりやすい変化に、思わず気分も高まります。目元のくすみやクマのカバー、口角やほうれい線など影が気になる部分へのポイント使い、さらに毛穴の目立ちやすい鼻筋やハイライトにもぴったりです。

仕上げに忍ばせるだけで、肌が見違えるように冴え、“フィルター級美肌”をリアルに体感できる、SNSで話題を集めるのも納得のハイライトです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F