RIP SLYME『THE FIRST TAKE』再登場！楽曲「One」をSPアレンジで一発撮り
RIP SLYMEが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に再登場。
■人との繋がり・共有の大切さを等身大の言葉で届ける楽曲「One」
デビュー25周年イヤーを記念し、期間限定で再集結中のRIP SLYME。
『THE FIRST TAKE』第582回では「熱帯夜」を披露し、公開後にYouTube急上昇のMV（JAPAN）にて1位になるなど話題となった。
今回披露するのは、人それぞれの人生の大切さや、人との繋がり・共有の大切さを等身大の言葉で届ける楽曲「One」。4人のMCがそれぞれ独自の視点で紡ぐ言葉と、軽快なビートに乗るメロディに加え、今回はメディア初となるストリングスが加わったスペシャルアレンジの一発撮りパフォーマンスを披露。
RIP SLYMEが登場する『THE FIRST TAKE』第586回は、9月3日22時よりプレミア公開。
