「日経225ミニ」手口情報（3日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限18万6514枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の18万6514枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 186514( 186514)
ソシエテジェネラル証券 95393( 95393)
SBI証券 121978( 49560)
松井証券 30290( 30290)
楽天証券 57616( 27190)
バークレイズ証券 19436( 19436)
サスケハナ・ホンコン 15419( 15419)
日産証券 9380( 9380)
JPモルガン証券 7695( 7695)
三菱UFJeスマート 12223( 7021)
マネックス証券 6293( 6293)
ゴールドマン証券 4193( 4175)
ビーオブエー証券 2090( 2090)
フィリップ証券 1814( 1814)
みずほ証券 1604( 1604)
モルガンMUFG証券 1013( 1013)
BNPパリバ証券 785( 785)
インタラクティブ証券 743( 743)
大和証券 565( 565)
広田証券 507( 507)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3099( 3099)
ソシエテジェネラル証券 1150( 1150)
SBI証券 624( 200)
楽天証券 367( 179)
マネックス証券 177( 177)
日産証券 160( 160)
三菱UFJeスマート 157( 129)
フィリップ証券 53( 53)
バークレイズ証券 50( 50)
JPモルガン証券 38( 38)
松井証券 29( 29)
ドイツ証券 25( 25)
インタラクティブ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 102( 102)
ソシエテジェネラル証券 58( 58)
SBI証券 94( 50)
三菱UFJeスマート 21( 19)
フィリップ証券 19( 19)
楽天証券 47( 11)
JPモルガン証券 8( 8)
松井証券 8( 8)
マネックス証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース