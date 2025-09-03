「日経225ミニ」手口情報（3日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限20万2534枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の20万2534枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 202534( 202534)
ソシエテジェネラル証券 126144( 126144)
SBI証券 98073( 42128)
松井証券 28695( 28695)
サスケハナ・ホンコン 26252( 26252)
バークレイズ証券 24290( 24290)
楽天証券 46047( 21607)
日産証券 9908( 9908)
JPモルガン証券 8546( 8546)
三菱UFJeスマート 11016( 6358)
ビーオブエー証券 6081( 6081)
野村証券 6073( 5907)
モルガンMUFG証券 4791( 4791)
BNPパリバ証券 4684( 4684)
マネックス証券 4545( 4545)
ゴールドマン証券 4607( 4443)
みずほ証券 3759( 3758)
フィリップ証券 2627( 2627)
広田証券 2317( 2317)
UBS証券 1979( 1979)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9155( 4655)
ソシエテジェネラル証券 3516( 3516)
三菱UFJeスマート 252( 230)
SBI証券 355( 155)
楽天証券 213( 117)
フィリップ証券 90( 90)
日産証券 85( 85)
JPモルガン証券 1064( 64)
マネックス証券 44( 44)
松井証券 40( 40)
ドイツ証券 11( 11)
インタラクティブ証券 7( 7)
ゴールドマン証券 7500( 0)
バークレイズ証券 2000( 0)
UBS証券 1000( 0)
シティグループ証券 1000( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 67( 67)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
SBI証券 76( 28)
三菱UFJeスマート 22( 12)
フィリップ証券 7( 7)
松井証券 3( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
楽天証券 5( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース