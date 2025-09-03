¡ÚMLB¡ÛÌÀÆü¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡©¡¡¹äÏÓ¥ëー¥ー¤«¤é2»î¹çÏ¢È¯47¹æ¡ÈÆóÅáÎ®¡É¥¢ー¥Á¤Ê¤ë¤«¡Ú9·î4Æü¥Ñ¥¤¥ìー¥ÄÀï¡Û
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏPNC¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ìー¥ÄÀï¤ËÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー1Ç¯ÌÜ¤Î¥Ö¥é¥¯¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¥¯¥é¥Õ¥ÈÅê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤è¤ê¡¢µå¼ï³ä¹ç¤äÆÃÄ§¤Ê¤É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
¢£½éÂÐ·è¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¤ÈÅê¤²¹ç¤¤
Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢25ºÐ¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¥¢¥Ã¥·¥å¥¯¥é¥Õ¥È¡£2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜÁ´ÂÎ51°Ì¤Ç¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨µß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ç¹¥Åê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç21ÅÐÈÄ5ÀèÈ¯¤Ç¡¢4¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.58¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µå¼ï³ä¹ç¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬·è¤áµå¥¹¥é¥¤¥Àー¤Ç¡¢ÅêµåÁ´ÂÎ¤Î32.8¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤¬31.7¡ó¤ÈÂ³¤¯¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥«ー¥Ö¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥·¥ó¥«ー¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¥´¥í¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Üー¥éー¤À¡£
ÂçÃ«¤ò´Þ¤à¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÇÀþ¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥¯¥é¥Õ¥È¤È¥á¥¸¥ãー½éÂÐ·è¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÎôÀª¤ÎÅ¸³«¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²µÚ¤Ð¤º¡£3Ï¢Àï¤Î½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¿·¿Í±¦ÏÓ¤È¤Î½éÂÐ·è¤Ç¡¢2»î¹çÏ¢È¯47¹æ¥¢ー¥Á¤òÊü¤Æ¤ë¤«¡£º£µ¨12ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£»î¹ç¾ðÊó
¥É¥¸¥ãー¥¹vs.¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä
»î¹ç³«»Ï¡§ÆüËÜ»þ´Ö9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë7»þ40Ê¬
