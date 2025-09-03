「TOPIX先物」手口情報（3日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万7092枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7092枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17092( 17092)
ソシエテジェネラル証券 8722( 8722)
ゴールドマン証券 5243( 4057)
バークレイズ証券 2790( 2790)
JPモルガン証券 2001( 2001)
モルガンMUFG証券 2000( 2000)
ビーオブエー証券 1840( 1840)
SBI証券 873( 629)
シティグループ証券 312( 312)
UBS証券 290( 290)
日産証券 289( 289)
サスケハナ・ホンコン 214( 214)
大和証券 171( 171)
BNPパリバ証券 111( 111)
野村証券 100( 70)
みずほ証券 67( 67)
広田証券 66( 66)
インタラクティブ証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 43( 39)
HSBC証券 32( 32)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
モルガンMUFG証券 252( 252)
大和証券 170( 170)
ABNクリアリン証券 134( 134)
ソシエテジェネラル証券 108( 108)
日産証券 69( 69)
みずほ証券 50( 42)
ゴールドマン証券 37( 37)
SBI証券 21( 21)
JPモルガン証券 19( 19)
UBS証券 13( 13)
インタラクティブ証券 1( 1)
野村証券 8( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース