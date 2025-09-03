「TOPIX先物」手口情報（3日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限3万3819枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万3819枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 33819( 32878)
ソシエテジェネラル証券 29876( 28271)
JPモルガン証券 12624( 7800)
モルガンMUFG証券 7671( 7383)
ビーオブエー証券 7457( 5667)
バークレイズ証券 7031( 5646)
ゴールドマン証券 9195( 3342)
野村証券 5645( 2802)
みずほ証券 4459( 2638)
シティグループ証券 4536( 2598)
ドイツ証券 1990( 1990)
大和証券 2149( 1434)
BNPパリバ証券 2258( 1382)
サスケハナ・ホンコン 1298( 1298)
SBI証券 1543( 809)
SMBC日興証券 3495( 627)
日産証券 563( 563)
UBS証券 1390( 482)
広田証券 237( 237)
豊証券 155( 155)
三菱UFJ証券 2359( 0)
HSBC証券 200( 0)
三菱UFJeスマート 8( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
モルガンMUFG証券 1409( 1409)
バークレイズ証券 565( 565)
みずほ証券 523( 523)
野村証券 400( 400)
ABNクリアリン証券 523( 398)
シティグループ証券 300( 300)
SBI証券 226( 226)
大和証券 173( 173)
ソシエテジェネラル証券 257( 132)
JPモルガン証券 30( 30)
ゴールドマン証券 2041( 27)
ビーオブエー証券 27( 27)
日産証券 17( 17)
東海東京証券 11( 11)
UBS証券 10( 10)
岡三証券 8( 8)
インタラクティブ証券 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース