「日経225先物」手口情報（3日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万1210枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1210枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11210( 11147)
ソシエテジェネラル証券 4314( 4306)
バークレイズ証券 1033( 1033)
ゴールドマン証券 949( 858)
JPモルガン証券 797( 797)
サスケハナ・ホンコン 775( 775)
SBI証券 1342( 766)
松井証券 671( 671)
モルガンMUFG証券 405( 405)
楽天証券 577( 345)
UBS証券 321( 314)
日産証券 299( 299)
ビーオブエー証券 299( 273)
三菱UFJeスマート 208( 182)
シティグループ証券 156( 156)
山和証券 155( 155)
フィリップ証券 123( 123)
インタラクティブ証券 122( 122)
マネックス証券 107( 107)
野村証券 151( 97)
BNPパリバ証券 35( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 435( 435)
UBS証券 206( 206)
ソシエテジェネラル証券 135( 135)
三菱UFJeスマート 115( 111)
日産証券 101( 101)
SBI証券 85( 55)
ナティクシス証券 50( 50)
松井証券 45( 45)
楽天証券 42( 30)
JPモルガン証券 26( 26)
バークレイズ証券 24( 24)
マネックス証券 11( 11)
みずほ証券 8( 8)
モルガンMUFG証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
シティグループ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース