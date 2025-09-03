　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9995枚だった。


◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 19995(　 19040)
ソシエテジェネラル証券　　　 16897(　 14502)
サスケハナ・ホンコン　　　　　4282(　　4282)
バークレイズ証券　　　　　　　2431(　　2215)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1921(　　1735)
JPモルガン証券　　　　　　　　2250(　　1531)
ビーオブエー証券　　　　　　　2471(　　1109)
野村証券　　　　　　　　　　　2479(　　1073)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1815(　　 936)
みずほ証券　　　　　　　　　　2785(　　 860)
松井証券　　　　　　　　　　　 761(　　 761)
ゴールドマン証券　　　　　　　1528(　　 713)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 718(　　 665)
日産証券　　　　　　　　　　　 649(　　 649)
楽天証券　　　　　　　　　　　 660(　　 456)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 544(　　 420)
インタラクティブ証券　　　　　 305(　　 305)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 479(　　 248)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 188(　　 188)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 178(　　 173)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 573(　　 173)
シティグループ証券　　　　　　 294(　　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　 293(　　　 0)


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　2473(　　2121)
ソシエテジェネラル証券　　　　2141(　　1141)
バークレイズ証券　　　　　　　 986(　　 786)
みずほ証券　　　　　　　　　　1035(　　 535)
ビーオブエー証券　　　　　　　 500(　　 500)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 269(　　 151)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 139(　　 139)
シティグループ証券　　　　　　 232(　　 132)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 115(　　 115)
野村証券　　　　　　　　　　　 115(　　 115)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 200(　　 100)
松井証券　　　　　　　　　　　　73(　　　73)
日産証券　　　　　　　　　　　　68(　　　68)
ゴールドマン証券　　　　　　　 816(　　　66)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　56(　　　56)
フィリップ証券　　　　　　　　　21(　　　21)
楽天証券　　　　　　　　　　　　50(　　　18)
マネックス証券　　　　　　　　　14(　　　14)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 8(　　　 8)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　 8(　　　 8)
JPモルガン証券　　　　　　　　 500(　　　 0)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 2(　　　 0)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

