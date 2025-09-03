「日経225先物」手口情報（3日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万9995枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月3日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9995枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19995( 19040)
ソシエテジェネラル証券 16897( 14502)
サスケハナ・ホンコン 4282( 4282)
バークレイズ証券 2431( 2215)
モルガンMUFG証券 1921( 1735)
JPモルガン証券 2250( 1531)
ビーオブエー証券 2471( 1109)
野村証券 2479( 1073)
SBI証券 1815( 936)
みずほ証券 2785( 860)
松井証券 761( 761)
ゴールドマン証券 1528( 713)
UBS証券 718( 665)
日産証券 649( 649)
楽天証券 660( 456)
三菱UFJeスマート 544( 420)
インタラクティブ証券 305( 305)
BNPパリバ証券 479( 248)
三菱UFJ証券 188( 188)
ドイツ証券 178( 173)
SMBC日興証券 573( 173)
シティグループ証券 294( 0)
大和証券 293( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2473( 2121)
ソシエテジェネラル証券 2141( 1141)
バークレイズ証券 986( 786)
みずほ証券 1035( 535)
ビーオブエー証券 500( 500)
SBI証券 269( 151)
モルガンMUFG証券 139( 139)
シティグループ証券 232( 132)
三菱UFJeスマート 115( 115)
野村証券 115( 115)
UBS証券 200( 100)
松井証券 73( 73)
日産証券 68( 68)
ゴールドマン証券 816( 66)
BNPパリバ証券 56( 56)
フィリップ証券 21( 21)
楽天証券 50( 18)
マネックス証券 14( 14)
岡三証券 8( 8)
HSBC証券 8( 8)
JPモルガン証券 500( 0)
ドイツ証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース