JT「Ploom AURA」、鮮やかな新色デバイス「アンバーヘイズ」を発売
JTは9月2日より順次、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA(プルーム・オーラ)」の新色「アンバーヘイズ」を、CLUB JTオンラインショッププおよび全国のPloom Shop等にて数量限定で発売している。
Ploom AURA「アンバーヘイズ」
2025年リミテッドカラーシリーズの第1弾としてこのほど登場した新色「アンバーヘイズ」は、まるで別世界のような輝きを放つイエローカラーが特長のカラーバリエーション。
デバイスを手に取るユーザーのスタイルを引き立て、“自分だけのセカイ”を増幅させ、確固たる個性を鮮やかに表現することを後押しするという。価格は2,980円。
Ploom AURA「アンバーヘイズ」
2025年リミテッドカラーシリーズの第1弾としてこのほど登場した新色「アンバーヘイズ」は、まるで別世界のような輝きを放つイエローカラーが特長のカラーバリエーション。
デバイスを手に取るユーザーのスタイルを引き立て、“自分だけのセカイ”を増幅させ、確固たる個性を鮮やかに表現することを後押しするという。価格は2,980円。