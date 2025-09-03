9月11日(木)スタート＼オール韓国ロケの日韓共同制作／THE SUPER FRUIT出演！木ドラ24「サムギョプサルですが」キービジュアルが完成！！第1話で大人気ダンスクリエーター“ARTBEAT”と、BOYNEXTDOORの新曲でダンスパフォーマンスを披露!!!さらに、YouTubeで全話世界配信が決定！

テレ東では、木ドラ24「サムギョプサルですが」(毎週木曜深夜24時30分～)を９月11日(木)より全４話で放送します。主演を務めるのは、清純派7人組ボーイズグループTHE SUPER FRUITのメンバー、小田惟真、堀内結流、田倉暉久、阿部隼大、星野晴海、松本勇輝、鈴木志音。9月２日（火）に本作の主題歌「まにまに」でメジャーデビューを果たしました。このドラマは、現代人が抱える「心の限界」と、「自分の弱さを受け入れ、乗り越えていく過程」をユーモラスかつ象徴的に描き出し、視聴者に共感と勇気をお届けする、シュールなコメディーです。そして「GOING SEVENTEEN (ゴーイングセブンティーン)」など人気K-POPアーティストのウェブバラエティーやMVなど、世界から注目を集めるコンテンツを制作している韓国の制作会社VISUAL ANDWIT（ビジュアルアンドウィット）がテレ東の制作陣と初タッグとなるのは、既報の通りですが…

キービジュアルが完成！

このたび、メンバー全員が登場するキービジュアルが完成！韓国から飛び出したような躍動感あふれるカラフルで可愛らしいビジュアルが解禁となりました。

“ARTBEAT”とコラボダンスを披露!!!

第１話で登場するのは、K-POPのカバーダンスチームとして韓国を拠点に活躍し、韓国人50人と日本人3人で構成され、クオリティーの高いダンスパフォーマンスで魅了する“ARTBEAT”。彼らのダンスパフォーマンスをなんとドラマ内で見ることができます！

先日、HYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZエンターテインメントから2023年にデビューした今勢いのある韓国の6人組ボーイグループBOYNEXTDOORが、TikTokで日本語の新曲「Count To Love」でのダンスパフォーマンスを公開。その後、すぐに本作の主役を演じる小田惟真が反応しダンスを披露すると、ダンス動画を見た視聴者のコメントでは「はやい！」「すぐに覚えたの！？」「惟真くんかっこいい！」などの反応が。この時、なぜすぐにダンスを披露できたかと言うと…実は、第１話の中で小田惟真と田倉暉久が、この楽曲で、ARTBEATとコラボパフォーマンスを披露するからなんです！彼らの貴重なパフォーマンス映像をぜひお見逃しなく!!!

©「サムギョプサルですが」製作委員会

ARTBEAT コメント

김민기 Kim Mingi/아오키 유카 Aoki Yuka/양환희 Yang Hwanhee/조규소 Jo Gyuso/백지나 Baek Jina/조윤아 Jo Yuna/강민지 Kang Minji



처음 기획안을 받고 가장 인상 깊었던 건, 이 이야기가 현실과 판타지, 그리고 한국과 일본을 잇는 상상이라는 점이었습니다.그런 큰 드라마에 저희 ARTBEAT 멤버들이 직접 출연하게 되어 정말 기쁘고,

K-POP 댄스팀이자 크리에이터인 ARTBEAT의 새로운 모습도 기대해 주셨으면 합니다.

한국과 일본의 언어와 문화를 연결하는 콘텐츠가 되어 시청자 여러분들의 마음에 남았으면 좋겠습니다.



(日本語訳)

企画案を初めて拝見した際、この物語が現実とファンタジー、そして韓国と日本を結びつけている点に大きな魅力を感じました。そのような素敵なドラマに、私たちARTBEATのメンバーが出演できたことを心から嬉しく思っております。K-POPダンスチームであり、同時にクリエーターとしても活動するARTBEATならではの新しい一面をお見せできれば幸いです。韓国と日本の言語や文化をつなぐコンテンツとして、多くの方々の心にやさしく残ることを願っています。

全話YouTube世界配信が決定！

そして、YouTubeの【テレ東公式ドラマチャンネル】で全話配信が決定！放送終了後から順次配信します。全世界からアクセスができるので、ぜひチェックしてください！

URL：https://www.youtube.com/@tvtokyodrama



さらに今回、全話YouTube配信を記念して、THE SUPER FRUITのメンバーから特別にコメントが届きました。9月3日(水)１８時からご視聴いただけます。日本語Ver.と韓国Ver.の２パターンとなっています。ぜひご覧ください！



日本語Ver. https://youtu.be/BBlJX1xTv6I

韓国語Ver. https://youtu.be/dqx8nITda9U

物語は、情報番組の新人ディレクターの主人公・惟真（いしん）が韓国出張で取材中に、突然「サムギョプサル」に

変身してしまう…予期せぬ変身を避けるために、友人の暉久（てるひさ）や結流（ゆいる）とともに試行錯誤して、

少しずつ成長していく斬新なドラマです。

あることがきっかけで「サムギョプサル」に変身してしまう…そんなシュールな設定を通じて描かれるのは、心配性でネガティブ

な性格の主人公が、自分の弱さと向き合い、乗り越えていく姿です。奇抜で実験的、それでいて人間味のあるストーリーで、“ズレてるけどクセになる”そんなドラマをお送りします。なんとか、この変な体質を克服してやると奮闘する日々！

果たして最後まで出張取材を終えて無事に日本に帰ることができるのか-！？

＜9月11日(木)放送 第１話 あらすじ＞

情報番組の新人ディレクター惟真（小田惟真）は、昔からツイていない日々を送っていた。ある日、惟真は行きたくなかった韓国出張を任されてしまう。惟真の友人の結流（堀内結流）と暉久（田倉暉久）は一緒に韓国に行く気満々。無理やり同行し韓国までついてくる。不安と緊張でいっぱいの惟真は、なんとか１つ目のK-POPの取材を終えようとしていたが、急遽ダンスパフォーマンスに参加することに。しかしそんな惟真にある異変が…。

©「サムギョプサルですが」製作委員会

©「サムギョプサルですが」製作委員会

©「サムギョプサルですが」製作委員会

≪番組概要≫

【タイトル】 木ドラ24「サムギョプサルですが」【放送日時】 2025年９月11日スタート 毎週木曜 深夜24時30分～25時00分放送（全４回）(初回は24時36分～25時06分)ＢＳテレ東／2025年９月14日スタート毎週日曜深夜24時00分～24時30分【放送局】 テレビ東京、テレビ北海道、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビせとうち、TVQ九州放送【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」 にて順次見放題配信▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いします！★▶テレ東ＨＰ：https://video.tv-tokyo.co.jp/samugyopusarudesuga/▶TVer：https://tver.jp/series/srr63feona▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7【出演】 THE SUPER FRUIT小田惟真、堀内結流、田倉暉久、阿部隼大、星野晴海、松本勇輝、鈴木志音【脚本】 박하늘[PARK HANUEL]、倉地雄大[KURACHI YUTA]【監督】 김현석[KIM HYUNSUK]、이은송[LEE EUNSONG]【プロデューサー】 倉地雄大[KURACHI YUTA](テレビ東京)、鄭善榮[JEONG SEONYEONG]（テレビ東京）、김현석[KIM HYUNSUK]、이은송[LEE EUNSONG]【主題歌】 THE SUPER FRUITメジャーデビューシングル「まにまに」（ユニバーサルミュージック）２０２５年6月29日 Digital Release 配信中２０２５年９月2日 CD Release 発売中https://supafuru.lnk.to/manimani_all【制作】 テレビ東京、VISUAL ANDWIT【製作著作】 「サムギョプサルですが」製作委員会【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/samugyopusarudesuga/【公式X】 ＠samgyeopsal_tx https://x.com/samgyeopsal_tx【公式Instagram】 ＠samgyeopsal_tx https://www.instagram.com/samgyeopsal_tx【公式TikTok】 ＠samgyeopsal_tx https://www.tiktok.com/@samgyeopsal_tx