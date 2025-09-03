九州の南海上にある熱帯低気圧が9月4日未明までに台風となり、すぐに九州や四国などにかなり接近するおそれがあります。その後、台風は5日の土曜日にかけて近畿、東海、関東甲信を通過する可能性があり、大雨、暴風、高波などに警戒が必要です。

熱帯低気圧は、海水温の高い海域を北上しており、日本に近づいた頃に台風となる見込みです。

このため、4日は朝から九州、四国で大雨となり、午後には中国、近畿でも大雨になります。さらに夜には東海、そして5日には関東甲信も大雨になる予想です。

3日18時から4日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

四国地方 200ミリ

九州南部 180ミリ

九州北部地方 180ミリ

奄美地方 100ミリ

近畿地方 100ミリ

東海地方 100ミリ

その後、4日18時から5日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

四国地方 300ミリ

東海地方 200ミリ

関東甲信地方 200ミリ

近畿地方 150ミリ

中国地方 100ミリ

今回は台風になってすぐに接近するため、準備や心構えができない状況の中で大雨になり、防災対応が遅れることが懸念されます。

早めの避難や早めの防災行動を心がけてください。

執筆：三井良浩（フジテレビ気象センター）