【UNIQLO:C】待望の新作をスタイリスト太田恵理さんがCheck
【UNIQLO（ユニクロ）】のクリエイティブディレクターを務めるクレア・ワイト・ケラー氏が、それとは別に手がけている人気コラボレーションが【UNIQLO：C（ユニクロ：シー）】。秋冬の新作第2弾は、2025年9月5日（金）から発売スタート。今回は、新人スタイリストの太田恵理さんに気になった3アイテムをピックアップしてもらい、コーディネートを披露してもらいました！
フォーマルとカジュアルを融合させた躍動感あるモダンスタイル
展示会会場のディスプレイを見ながら、「深い色合いで、すっかり秋モードですね」と太田さん。今シーズンの【ユニクロ：シー】は、フォーマルとカジュアルを融合させた、躍動感のあるモダンなスタイルがテーマ。
「ベーシックななかにトレンドも感じられる洗練されたラインナップなので、手持ちの服とミックスしやすいものが多いと思います」
オンオフ問わず活躍してくれそうなツイードテーラードジャケット
【ユニクロ：シー】ツイードテーラードジャケット各\9,990
太田さんがまず手に取ったのは、クラシカルなムードを放つチェック柄のツイードジャケット。
「去年はオーバーサイズでしたが、今シーズンはリラクシーとジャストサイズの中間くらいのシルエット。肩パッドも入っていて、端正な着こなしが叶います」
太田さんは、グレーのワントーンでコーディネート！
【ユニクロ：シー】ツイードテーラードジャケット\9,990、カシミヤクルーネックショートベスト\8,990、カシミヤリラックスVネックセータースカーフつき\14,900、フレアパンツ\5,990、レザーベルト\2,990
「グレーの千鳥格子柄になじむ、ウールタッチのフレアパンツを合わせました。センタープレスが効いていてキリッとした雰囲気なのですが、ジャケットの中にカシミヤ100%のニットを入れることで、カチッとし過ぎないようにするのが気分です」
首に巻いたスカーフは、別アイテムのカシミヤリラックスVネックセーターについているもの。
【ユニクロ：シー】カシミヤクルーネックショートベスト\8,990、カシミヤリラックスVネックセータースカーフつき\14,900、ツイードテーラードジャケット\9,990
「今季はスカーフやボウタイがトレンドなので、ひと巻きするだけで旬度がアップ。ちくちくせず、心地いい肌触りです」
また、目線が上がってスタイルアップが図れるベルト使いも注目すべきポイント。
【ユニクロ：シー】レザーベルト\2,990、ツイードテーラードジャケット\9,990、カシミヤクルーネックショートベスト\8,990、カシミヤリラックスVネックセータースカーフつき\14,900、
「バックルがないミニマルなデザインなので、ジャケットの雰囲気を邪魔することなく巻けます」
このブラック以外にダークブラウンもアリ。
【ユニクロ：シー】レザーベルト各\2,990
使うほどアジが出るスムースレザーなのに、2000円台というのも嬉しいところです！
大人も挑戦しやすい落ち着いた雰囲気のミニスカート
【ユニクロ：C】フレアスコート各\3,990
「ここ数年注目されているミニボトムスをピックアップしてみました。このスカートは、ウールブレンド素材で落ち着いた色柄なので、大人も取り入れやすいと思います。ショートパンツのライニング付きで、下着が見える心配も無用です」
太田さんはブラックを選び、同素材のジャケットでスタイリング。
【ユニクロ：シー】フレアスコート\3,990、ダブルテーラードジャケット\9,990、コットンコクーンシャツ\3,990、レースアップシューズ\4,990
【ユニクロ】ではあまり見かけない、縦に4つボタンを配したダブルブレストジャケット。
「裾がさりげなくひらっと広がるスカートなので、スッキリとした細みのジャケットと合わせると好バランスに。セットアップで着ると、より大人っぽい雰囲気に仕上がります。このボリュームのあるレースアップシューズも、コーディネートしやすくてヘビロテ必至です」
先シーズンも人気だったシューズ類は、今季も魅力あふれるものばかり。このレースアップ以外に、Tストラップデザインもヒットの予感！
【ユニクロ：シー】左：レースアップシューズ\4,990、右：Tストラップバレエシューズ\3,990
タイツやソックスとの足元コーディネートも楽しみのひとつになりそうです。
立体的なカーブパンツでモードカジュアルを楽しんで
【ユニクロ：C】コットンカーブアンクルパンツ各\4,990
引き続きトレンドのカーブシルエットのパンツ。【ユニクロ：シー】の新作は、パネル切り替えで立体的なラインが満喫できます。
「コットンブレンドツイル素材で心地よく、伸縮性もあって動きやすいパンツです。ハイウエストなので、ショート丈トップスを合わせると好バランスに。ベストの前ボタンを留めて、プルオーバーニットのように着てみました」
【ユニクロ：シー】コットンカーブアンクルパンツ\4,990、カシミヤクルーネックショートベスト\8,990、アジャスタブルキャップウールブレンド\1,990
ここ数年、暑い秋が長く続くので、こんなノースリーブニットが活躍する予感。
「カジュアルなカーブパンツを大人シックに見せてくれるワインカラーのニットは、暑いけど秋っぽさを漂わせたいときにぴったりです」
今回ご紹介したアイテム以外にも、まだまだ素敵な服や小物がスタンバイ。ぜひ、オンラインストアなどでチェックしてみて！
senior writer：Momoko Miyake