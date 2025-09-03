全国的にクマの目撃情報が増えていますが、9月2日夜、岐阜県中津川市でも、帰宅途中の高校生がクマに襲われけがをしました。東海地方でのクマによる被害はこれまでも。

【写真を見る】観光名所で9人がクマ被害にあった過去も… 住宅街ではジョギング中の男性が襲われる 岐阜

2009年9月、乗鞍スカイラインの終点、岐阜県高山市の畳平駐車場付近に現れた1頭のツキノワグマが、観光客を次々に襲いました。



クマは一人の男性に覆いかぶさりました。

（目撃者）

「しばらくしたらガラスを破って、私たちがご飯を食べているところに向かって来た」





住宅街でも…ジョギング中の男性と住宅で女性2人が襲われる

クマは、一旦近くのパトロール小屋に飛び込みましたが、再び外へ出てきて人を襲い、今度はバスターミナルの建物にも入り込んで人を襲いました。バスターミナルの中には、熊を閉じ込めるための急ごしらえのバリケードが。そして地元の猟友会がクマを駆除。駆除したクマは体長約1メートル30センチ、4歳から5歳くらいのオスのツキノワグマと見られ、9人が重軽傷を負う惨事となりました。

そして2017年の4月。同じく高山市の住宅街に現れたクマは、まずジョギング中の40歳の男性を襲います。



（被害者）

「走ってきて襲いかかってきた。びっくりした」

（尾関淳哉記者）

「クマは住宅街にある交差点で男性を襲い、その後160mほど離れた住宅で女性2人を襲いました」



現場は高山駅から3キロほどの住宅街。クマは先ほどの男性を襲った後、1軒の住宅の敷地に入り込みます。玄関先で女性2人を襲いました。



この事態に地元の猟友会が出動。クマは女性2人を襲った後、家の中に侵入していました。そして、脱衣場で駆除されました。体長1メートル10センチのメスのツキノワグマでした。

また去年8月には、三重県・大紀町と紀北町をまたぐ熊野古道ツヅラト峠のすぐ脇にある町道で、70代の女性がクマに襲われました。



（地元の人）

「怖い。（散歩に）出られなくなったらどうしよう」