ミリー・ボビー・ブラウン、養子に迎えた赤ちゃんを初公開
Netflixドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』や映画『エノーラ・ホームズの事件簿』などで知られるミリー・ボビー・ブラウンが、夫ジェイク・ボン・ジョヴィと一緒に養子に迎えた娘をインスタグラムにて初めて披露した。
【写真】子どもを運ぶジェイク
現地時間9月1日にインスタグラムを更新したミリーは、哺乳瓶とキラキラ、ひよこの絵文字をキャプションに添えて、ベビーシートに乗せらせたまま夫ジェイクに運ばれる娘の様子を公開。ファンからは、「過去最高にキュートな両親」「パパ業するジェイクの最高」「2人ともとてもキュート。ミリーは最高のママだよ」などと反応が寄せられている。
21歳のミリーと、23歳のジェイクは、2021年6月に交際が発覚し、同年11月にインスタグラムデビュー、2024年5月に近しい家族を招いて極秘結婚。ロマンティックな式だったと伝えられている。2人は先月インスタグラムにて、「この夏、私たちは養子縁組を通してかわいい女の子を迎えました」と綴り、赤ちゃんを迎えたことを公表。「平穏とプライバシーが守られる中で、子育てという新しくも美しい章に足を踏み入れることを、心から楽しみにしています」と記していた。
その後、ジェイクと二人でベビーカーを押す様子をパパラッチに撮られたミリーは、「Mother（母）」とプリントされたピンクのトップスを着て携帯電話を手にしていたそう。スマートフォンケースには、「RWB」とデザインされており、娘のイニシャルではないかとみられている。
引用：「Millie Bobby Brown」インスタグラム（＠milliebobbybrown）
