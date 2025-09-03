「アーケードアーカイブス」より『マッハブレイカーズ』が9月4日配信決定 超人たちが多彩な競技で戦うスポーツゲーム
アーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」（Nintendo Switch／PS4）＆「アーケードアーカイブス2」（Nintendo Switch2／PS5／Xbox Series X|S）向けに、新規コンテンツ『マッハブレイカーズ』が9月4日に配信されることが決定した。
【写真】超人たちがハチャメチャ競技でバトル 『マッハブレイカーズ』スクリーンショット
『マッハブレイカーズ』は、前作『ニューマンアスレチックス』から続く超人スポーツの第2弾で、1995年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売。選手は7人、競技は12種に増え、より白熱した勝負が繰り広げられるようになった。
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組『アーケードアーカイバー』をYouTubeライブにて生配信。9月4日は『マッハブレイカーズ特集』で、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演予定だ。
『アーケードアーカイブス マッハブレイカーズ』（Nintendo Switch／PS4）、『アーケードアーカイブス2 マッハブレイカーズ』（Nintendo Switch2／PS5／Xbox Series X|S）は、2025年9月4日配信予定。
