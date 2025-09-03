ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ハロウィーン・ホラー・ナイト」に、大人気キャラクター「ハミクマ」と記念撮影ができる「死んでも写るのdeath! ハミクマ・グリーティング・フォト」が2025年も登場します!

「ハミクマ」か「ハミクマソウル」かを選べるグリーティング。

超特別なハロウィーンの思い出を写真に残せる、ファン必見のフォトスタジオを紹介します!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「死んでも写るのdeath! ハミクマ・グリーティング・フォト」

開催期間:2025年9月3日から

開催場所:42ndストリートスタジオ

「一緒に撮影すれば仲間になれbirth…」「つまり…記念写真は“仲間の証”なのdeath…!!」

ダークな世界観で魅了する「ハミクマ」と、真っ白な黄泉の国で待つ「ハミクマソウル」のどちらかをチョイスして、独り占め&間近であえる特別なグリーティング・フォトです。

キャラクターをひとり占めして記念撮影ができる、特別なハロウィーンの思い出作りにぴったりの体験です。

ハミクマ or ハミクマソウル、究極の選択

ゲストは、ふたりの「ハミクマ」からどちらと撮影するかを選ぶことができます。

ダークな世界観の「ハミクマ」か、

真っ白な黄泉の国であなたを待つ「ハミクマソウル」か、究極の選択が楽しめます。

オリジナルフォトホルダー

撮影した写真は、特別なフォトホルダーに入れて持ち帰ることができます。

さらに、事前予約限定で、オリジナルフォトカードの特典も付いてきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中の「死んでも写るのdeath! ハミクマ・グリーティング・フォト」の紹介でした。

【#USJ】ハミクマ&ハミクマソウルに間近で会える！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「死んでも写るのdeath! ハミクマ・グリーティング・フォト」 pic.twitter.com/SKpntn0JxS - DtimesDream (@DtimesDream) September 3, 2025

