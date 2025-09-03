来年のセンバツ甲子園につながる第７８回秋季全道高校野球大会札幌地区予選の組み合わせ抽選会が３日、江別市の酪農学園大とわの森三愛で行われた。今夏の甲子園に出場した北海は、１９日の初戦で札幌旭丘と対戦する。

北海は、春季大会の地区初戦から道内公式戦１３連勝中。秋の全道を制すと、２年ぶりに同一年の春夏秋道大会（夏は南北海道大会）完全制覇となる。夏の甲子園に出場した主力メンバーが半数以上残り、優勝候補に挙がるが、小野悠真主将（２年）は「チーム全体で緩い雰囲気を出さないように徹底していきたい」と気を引き締めた。

主将を務める小野は、夏の甲子園１回戦の東海大熊本星翔戦で２番手で聖地のマウンドに立った。２０１１年春夏甲子園出場の玉熊将一（明治安田）、１６年夏甲子園準優勝の大西健斗ら偉大な先輩も担ってきた背番号「１」での主将となるが、「ピッチャーでキャプテンをやったら選手としても自分の心も成長する。チームを引っ張っていきたい」と力を込めた。

大会２連覇を狙う東海大札幌は、２１日の初戦で札幌国際情報と激突。ともに優勝経験がある札幌日大、札幌第一に加え、酪農学園大とわの森三愛など実力校がＣブロックに集まった。順調に日程が進めば、２８、２９日に代表決定戦が行われ、１０月１２日に大和ハウスプレミストドームで全道大会が開幕する。