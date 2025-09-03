続いては私･徳増が直接取材し現場の声をお届けする「イマコエ」。



「鹿児島より遅れていた色々な構造転換を静岡としてもやっていかなければならない」





「構造的な改革が必要」と話す中、今、日本茶の輸出は絶好調。輸出額は10年前の約5倍！中でも抹茶の需要は急拡大しているんです。（徳増 ないる キャスター）「今、海外から熱い視線が送られているのが、こちら、抹茶の元となる碾茶なのです」菊川市でお茶の生産から加工・販売を手掛ける「流通サービス」の服部さんは、5ヘクタールの茶畑で碾茶を栽培しながら世界中に静岡のお茶を広めるため世界40か国ほどと取引しています。服部さん、実は40年以上前から「抹茶」の可能性に着目していたといいます。（流通サービス 服部 吉明 社長）「学生のときにバックパッカーで色々な国に行って煎茶を持って行ったのだけれど、『次はパウダーを持ってきてね』と必ず言われて、パウダーでおいしくするにはどうしたらいいか考えていたときに日本には抹茶があると」その後も海外を訪れた時に話を聞いて回ったところ、抹茶の評価が高かったことから碾茶（てんちゃ）に合う品種に改植を進め、加工方法などを研究し抹茶の生産に踏み出しました。さらに、世界各国へ出向き、自ら抹茶をたてて、地道に海外でのPRに努めてきました。6月、そんな服部さんのもとに世界50か国以上で抹茶製品を販売しているというイギリスからのバイヤーが訪ねて来ていました。（イギリスから来たバイヤー）「ことし、どれくらいの生産量？」（流通サービス 服部 吉明 社長）「小さい農園なので、自社で自分で作って出してますけど、～35トンくらい輸出しています。ことしの予約がもう60トン以上70トンくらい入っています」（イギリスから来たバイヤー）「ことし新規のお客さんに出せる抹茶はありますか？」（流通サービス 服部 吉明 社長）「今は生産が終わっていないので調整しているところ」服部さんのところには、2025年に入って、毎週のように海外からバイヤーが商談に訪れています。主にアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアの国々からで2024年と比べて注文は倍以上に。値段も1.5倍から2倍に跳ね上がっているといいます。この日、イギリスからのバイヤーは、もう一軒、森町にある製茶会社、松浦製茶を訪れていました。85年ほど続く老舗のお茶屋さんです。ここでも、バイヤーは2025年の状況を気にしていました。（イギリスから来たバイヤー）「ことしの需要や収穫は？」（松浦製茶 松浦 泰隆 専務）「ことしは世界中に抹茶がすごいブームで問い合わせが毎週のように来ています」（イギリスから来たバイヤー）「お客さんは国内？それとも海外が多い？」（松浦製茶 松浦 泰隆 専務）「抹茶に関しては海外の人が多いです。今進んでいるのはスイスとアメリカとフランス」（イギリスから来たバイヤー）「イギリスは？」（松浦製茶 松浦 泰隆 専務）「イギリスはないです、初めてです」イギリスとの取引はまだ他にはないと聞いて喜んでる様子。日本の抹茶について聞いてみました（イギリスから来たバイヤー）Q.抹茶ブームを感じてますか？「クレイジーなくらい世界中で人気が高まっているよ。そんな中で高品質で丁寧に作られた抹茶を扱いたい」では、なぜ今「抹茶ブーム」が起きているのでしょうか？（イギリスから来たバイヤー）「抹茶を飲む人のタイプは～習慣的にコーヒーを飲んでいた人たちが午後のコーヒーを抹茶に変えている」Q.抹茶の魅力は？「日本という国は世界中で好まれているし、抹茶をとても楽しむことができる」しかし、これだけ世界で注目されている抹茶の原料となる碾茶（てんちゃ）をどのようにして増産していくのかは大きな課題です。高齢化が進み茶の栽培をやめる農家も多く各地に耕作放棄地も。県は、2025年度から輸出拡大に向けた予算を付けて碾茶づくりへの転換を後押しする施策を始めていますが、煎茶から碾茶（てんちゃ）への切り替えは、時間とお金がかかるなど難しい面もあります。（流通サービス 服部 吉明 社長）「植え替えをすると5年かかるので、自社農園でやると収入が減ってしまうということがあると思うんだけど、今、静岡県で1000ヘクタールの耕作放棄地がある。耕作放棄地を変えて行けばいい。あとはアイデア。例えばソーラーでやると、電力をまかなっちゃうので、あまりお金はかからないかなと」服部さんは、独自のアイデアでソーラーパネルを導入。つくられた電力を工場で使い費用を削減するとともに、遮光の役割を果たし品質の向上につながり、海外からの評価も高まるといいます。（流通サービス 服部 吉明 社長）「バイヤーもすごく来ているけど、そのときに畑を見てもらってほれてもらう、それができれば海外にもファンはまだまだ増えるので、売り上げ的にも5倍、10倍にはなるかなと見込んでいる」