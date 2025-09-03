RIP SLYMEが『THE FIRST TAKE』再登場で名曲「One」をパフォーマンス スペシャルアレンジにも注目
ヒップホップグループ・RIP SLYMEが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に再登場することが決定した。映像はきょう3日午後10時よりプレミア公開される。
【動画】名曲「One」想起させる演出に反響…RIP SLYMEの新曲「結果論」ミュージックビデオ
RIP SLYMEは、8月22日に同チャンネルに初登場。披露した「熱帯夜」が公開直後にYouTubeの急上昇ミュージックビデオ（JAPAN）ランキングで1位を獲得するなど大きな反響を呼んだ。今回披露するのは、人生や人とのつながりを等身大の言葉でつづった名曲「One」。
4人のMCそれぞれが持つ独自の視点が詰まったリリックと軽快なビートに加え、今回はメディア初となるストリングスを取り入れたスペシャルアレンジでの一発撮りパフォーマンスが実現する。
RIP SLYMEは、1994年に結成、2001年にメジャーデビュー。個性あふれるMC陣と遊び心あふれるスタイルで数々のヒット曲を送り出してきた。デビュー25周年を迎えた今年は、PES、SUが復帰し、4MC＋1DJの体制で期間限定の再集結を果たしている。
【動画】名曲「One」想起させる演出に反響…RIP SLYMEの新曲「結果論」ミュージックビデオ
RIP SLYMEは、8月22日に同チャンネルに初登場。披露した「熱帯夜」が公開直後にYouTubeの急上昇ミュージックビデオ（JAPAN）ランキングで1位を獲得するなど大きな反響を呼んだ。今回披露するのは、人生や人とのつながりを等身大の言葉でつづった名曲「One」。
RIP SLYMEは、1994年に結成、2001年にメジャーデビュー。個性あふれるMC陣と遊び心あふれるスタイルで数々のヒット曲を送り出してきた。デビュー25周年を迎えた今年は、PES、SUが復帰し、4MC＋1DJの体制で期間限定の再集結を果たしている。