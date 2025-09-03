藤井 風、3rdアルバム『Prema』表題曲MVを9月5日午後1時プレミア公開
シンガーソングライターの藤井 風が、約3年ぶりとなる3rdアルバム『Prema』を9月5日にリリースする。全編英語詞で構成された同作は、初回盤（2CD）、通常盤（CD）、LP盤の3形態で発売される。
【動画】藤井 風がラブストーリーに初挑戦！「Love Like This」ミュージックビデオ
収録内容は、表題曲「Prema」をはじめ、「Casket Girl」「I Need U Back」「Hachiko」「Love Like This」「It Ain’t Over」「You」「Okay, Goodbye」「Forever Young」の全9曲。さらに初回盤には、未発表曲「It’s Alright」を含むボーナスCD『Pre:Prema』が付属し、「Feelin’ Go(o)d」「花」「満ちてゆく」など、前作以降に発表された楽曲も収められる。
表題曲「Prema」のミュージックビデオは、アルバム発売当日の9月5日午後1時（日本時間）にYouTubeでプレミア公開されることも決定。音源配信も同時刻にスタートする予定だ。
なお、藤井は同日夜9時から放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』に初出演することも発表されており、アルバム発売とあわせて注目を集めている。
