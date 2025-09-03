『鬼滅』無惨役の関俊彦『ドラえもん』SPでラスボス役 天空城の主としてバトル「大変光栄です」
アニメ『ドラえもん 誕生日スペシャル』（テレビ朝日 ６日午後６時56分〜放送）の追加キャストが発表された。ドラえもんたちの前に立ちはだかる最後の敵“天空城の主”役を声優・関俊彦が務める。近年ではアニメ『鬼滅の刃』で主人公の宿敵・鬼舞辻無惨を演じて話題を集める関が、同作でもラスボスとして君臨する。
【画像】ラスボス（CV:関俊彦）戦うドラえもん達！公開された場面カット
今回の誕生日スペシャルの舞台は、誰もが憧れる“映画の世界”。ドラえもんたちが映画のヒーロー＆ヒロインとなって壮大な大冒険を繰り広げるエピソード『天空城の秘宝！〜Legend of the True Hero〜』が展開される。
人気声優の津田健次郎がひみつ道具“映画缶”のナレーション役で特別出演をはたすほか、ドラえもん大好きコンビ・錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）も、それぞれ映画の世界の登場人物を演じる。ドラえもんたちは“天空城”の秘宝を探し当て、映画の世界から脱出することができるのか!? 手に汗握るアドベンチャーが描かれる。
『ドラえもん』には「数十年前にお声をかけていただいた記憶があります」という関。久々の出演となる今回の『誕生日スペシャル』について、「久しぶりに参加させていただいて、大変光栄です。とてもワクワクする楽しい作品になっています！ 少しでも、そのお手伝いができていればうれしいです」とコメント。関が演じる“天空城の主”とドラえもんたちは、いったいどんなバトルを繰り広げるのか!?期待が高まる。
■関俊彦（天空城の主役）コメント
――『ドラえもん 誕生日スペシャル』に出演した感想をお聞かせください
『ドラえもん』は、数十年前にお声をかけていただいた記憶があります。今回は『誕生日スペシャル』ということで、久しぶりに参加させていただいて、大変光栄です。とてもワクワクする楽しい作品になっています！ 少しでも、そのお手伝いができていればうれしいです。
――視聴者のみなさんへメッセージをお願いします
いろいろな映画の世界に飛び込んでひと活躍するのび太くんたちの姿を、自分たちもその場にいるように、ぜひ楽しんで下さい！
■あらすじ
ドラえもんの誕生日、のび太たちは伝説のトレジャーハンターにふんしたドラえもんが秘宝を求めて“天空城”を目指すアドベンチャー映画を楽しんでいた。誕生日のお祝いに、映画の主人公となってさまざまな冒険を体験できるひみつ道具“映画缶”を、ドラミ（声・千秋）に貸してもらったのだ。
自分たちも体験してみたくなったのび太たちは、それぞれ好きな缶を選んで映画の世界に入り込む。のび太は西部劇の正義の保安官、しずかはスパイ映画の敏腕エージェント、ジャイアンは時代劇のスゴ腕の浪人、スネ夫はSFアクションのヒーローとなり、思い思いに冒険を楽しんでいた。
ところが、映画缶に想定外のトラブルが起きたのか、のび太たち４人は突然、ドラえもんが冒険する映画“天空城の秘宝！”の世界に放り込まれてしまう。しかも、この映画の世界の外に出るには、天空城の秘宝を見つけ、物語を終わらせるしか方法がないことが判明！ ドラえもんたちは一致団結して天空城に向けて出発するが、思いもよらぬ危機が次々と襲いかかり…!?
