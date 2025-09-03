次世代のニューアイコン・ROIROM、『NAILON』史上初の両面表紙 情緒たっぷりロードトリップ風撮影
浜川路己と本多大夢によるユニット・ROIROMが、29日発売のファッション＆ネイルアートマガジン『NAILON ISSUE 02』（カエルム）に、次世代のニューアイコンとして史上初のダブルカバー（両面表紙）で登場する。新たに走り始めたROIROMがファッション×ネイルと、自由なマインドで一生物の男同士の旅へ出発する。
【写真】カッコイイ！爽やかな微笑みを見せる浜川路己
これからの活動にかける思いや新たな表現を探し出す姿を情緒たっぷりにロードトリップ風に撮影。デザインネイルをムード満点にまとい、16ページでつづる“ROIROMトリップ”を展開する。ネイル、ファッション、プライベートの話はもちろん、ユニット活動にフォーカスしたロングインタビューも掲載する。
スマホケースに挟んで楽しめる「ROIROM ミニフォトカード」の付録付き。『NAILON』の公式SNSアカウントでは息ぴったりの掛け合いがキュートな発売コメントムービーを配信中だ。
さらに“期間限定”にて東京・渋谷の「VIANDNYL BOOKS（バイアンドナル ブックス）」では、実際に着用したネイルチップなどを飾った特別展示と本の販売を、『NAILON ISSUE 02』の発売を記念し表紙モデルごとに開催決定。「VIANDNYL BOOKS」だけのスペシャルな購入者特典の用意も予定している。
【写真】カッコイイ！爽やかな微笑みを見せる浜川路己
これからの活動にかける思いや新たな表現を探し出す姿を情緒たっぷりにロードトリップ風に撮影。デザインネイルをムード満点にまとい、16ページでつづる“ROIROMトリップ”を展開する。ネイル、ファッション、プライベートの話はもちろん、ユニット活動にフォーカスしたロングインタビューも掲載する。
さらに“期間限定”にて東京・渋谷の「VIANDNYL BOOKS（バイアンドナル ブックス）」では、実際に着用したネイルチップなどを飾った特別展示と本の販売を、『NAILON ISSUE 02』の発売を記念し表紙モデルごとに開催決定。「VIANDNYL BOOKS」だけのスペシャルな購入者特典の用意も予定している。