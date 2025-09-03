¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¼þÊ¿º²¡¡²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤Ë¡Ö¥Ê¥ë¥·¥º¥à¤¬²á¤®¤ë¤ä¤í¡ª¡×¥»¥«¥ó¥ÉÍ¥¾¡¸å¤ËÆÏ¤¤¤¿LINEË½Ïª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤¬2Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ì¡ºÍ»Õâ1·èÄêÀï¡ÖTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡×Í¥¾¡¸å¤ËÆÏ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤«¤é¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡©½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òË½Ïª¤·¡¢¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤È¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê53¡Ë¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥±¥ó¥³¥Ð¤«¤é¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤È²¶¤Î2¿Í¤È¤â¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤ÏÍ£°ì¤ä¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Ê£»¨¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¼þÊ¿º²¡£THE SECONDÍ¥¾¡¸å¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿§¤Î¤¢¤ë½ËÊ¡¥á¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÍ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·³Ú¤·¤¤¤·¡Ä¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ë·»¤µ¤ó¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¤¿¡×¤È°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î¡Ê²Ï°æ¡Ë¤æ¤º¤ë¤µ¤ó¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¤æ¤º·»¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥±¥ó¥³¥Ð¤¬È¿±þ¡£¡Ö¤¢¤Î¤æ¤º·»¡ª¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¡¢LINE¤Ë²èÁü¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼þÊ¿¤ÏÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é³«¤¯¤È¡¢¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²Ï°æ¤Î¼ê¤Î¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¥Ê¥ë¥·¥º¥à!!¡×¤ÈÀä¶«¡£¼þÊ¿¤â¡Ö¤Ï!?¥Ê¥ë¥·¥º¥à¤¬²á¤®¤ë¤ä¤í¡ª¤É¤ó¤À¤±¥¤¥¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó!!¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÏÓ¤ËÉÕ¤±¤¿¡Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¯¥»¤â±Ç¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢¼þÊ¿¤¬²Ï°æ¤Ë¡Ö¤¢¤ì²¿¤Ê¤ó¤¹¤«¡¢´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤ÈÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤¬¤ä¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤ó¤«¥Ê¥ó¥Ü¤Ç¤âÍè¤Æ¤ë¤ä¤í¤¦¤«¤é¡¢¥ª¥Þ¥¨¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥¢¥ìÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¾·×¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤ï¡ª¤À¤¤¤ÖÊÖ¤µ¤Ê¤¢¤«¤ó¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤Î¼þÊ¿¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ª¥â¥í¥¤¤ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¼þÊ¿º²¡ª¼¡²Ï°æ¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë1»þ´ÖµÍ¤á¤ì¤ë¤ï¡×¤È¥¤¥¸¤ë¥Í¥¿¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¯¥»¤ï¤¶¤ï¤¶¼Ì¤¹É¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¤³¤ì¤¬¤æ¤º·»¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆ¤Ó¶¯Ä´¤·¤¿¼þÊ¿¤Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤â¡Ö¤ï¤¢¡Ä¤½¤ìÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£