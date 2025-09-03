サプリメントの購入を巡って警察から捜査を受け、１日付でサントリーホールディングス（ＨＤ）会長を辞任した経済同友会の新浪剛史・代表幹事は３日、定例の記者会見を行った。

「私は法を犯しておらず、潔白であると思っている」と強調し、「私の身の処し方は透明性の高い同友会の仕組みに判断を委ねる」として、代表幹事の職については「当面は活動を自粛する」と説明した。

会見には、同友会の岩井睦雄・筆頭副代表幹事（日本たばこ産業会長）と斎藤弘憲・事務局長が同席した。代表幹事の職は岩井氏が代行する。岩井氏は「捜査の進捗状況、色々な情報を総合的に勘案をしながら適切に対応していきたい」と話した。３日朝に同友会の理事や幹事が集まって議論したが、「（新浪氏が）今すぐ辞めるべきだという話は出なかった」という。

会見の冒頭、新浪氏は「私のことで皆様をお騒がせして申し訳ない。深く反省している」と謝罪した。代表幹事を自ら辞任しない判断については、「警察から捜査を受けた会長、社長は絶対に辞めないといけないのか。私はそういう前例を絶対つくってはいけないと思う」と話した。

捜査を受けるきっかけとなったサプリメントについては、「適法な商品と認識し、米国で購入した。米国で市販されており、日本でも同じブランドで同様の商品が売られている。（法的に）『グレー』との認識は全くない」と述べた。サプリに含まれる成分はカンナビジオール（ＣＢＤ）と説明し、「１００％大丈夫だという認識を持っていた」とも話した。

サプリは米国からの帰国時に新浪氏が持ち帰る予定だったが、経由地への持ち込みが難しいという判断で、知人が日本に持ち込み、新浪氏へ送ることになったという。ただサプリは家族が破棄した可能性があり、新浪氏は「私の手元には届いていない」と説明した。

米国でサプリメントを購入した理由については、「（海外）出張が多く時差ぼけがすごく多いため、私の健康を守る知人から強く勧められた。（価格が）大変高いものであり、日本より米国の方が安いからという経済的な意味合いだ」と述べた。

また、サントリーＨＤ会長職の辞任について、新浪氏は「（サントリー側から）サプリを販売する会社に関わらず、国内で合法性に疑義を持たれるサプリを米国で購入したことは不注意であり、役職に耐えないという認識を示された」と述べた。その上で、「大好きなサントリーに絶対迷惑をかけてはいけないと思い、辞することにした」と話した。

自身が注力したサントリーＨＤの海外事業については、「もっともっと色んなことをやっていきたかった思いはすごくある。（自分が）種をまいたところに意思を持った人たちがいるので、最終的に大きな木に花が開くようにやっていってもらいたい」と語った。

このほか、政府の経済財政諮問会議の民間議員の役職については、「決めていただくのは政府と考えている。判断については委ねたい」と話した。