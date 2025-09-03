¡ÈÉ×ÉØ¤Î¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡É¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê81¡Ë¡õºÊ¡¦Èþ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê77¡ËÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤·¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¤ªÆó¿Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê81¡Ë¤¬¡¢ºÊ¡¦Èþ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉ×ÉØ¤Î¿åÃå»Ñ&¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤Ç³¤¿åÍá¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ëÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¡£
¡¡9·î2Æü¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥È¤À¡ª¾Æ¤±ÉÕ¤¯ÂÀÍÛ¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÆó¿Í¤ÇÃë´Ö¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ê¤êÀÄ¶õ ²÷À² ¥¢¥Ä¥¤¡ª ¤³¤ì¤«¤é ¥é¥ó¥Á¤ò¥·¥Þ¥¹¥¾¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Èþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÈÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤ä¥µ¥é¥À¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥É¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÊõÄÍ¤Î¸ø±é¤ò´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃçÎÉ¤·¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¿·º§¥«¥Ã¥×¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë