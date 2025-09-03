新婚のエミリン、“30代のノロケ”に対する葛藤を吐露「言いたい話もあるのにな…」

9月2日、先日結婚を発表したエミリンこと大松絵美が自身のYouTubeチャンネル『エミリンチャンネル』に更新した動画の中で、30代ならではの恋愛の葛藤を明かした。

今回の動画では、30代以上から募集した恋愛にまつわる話題で、エミリンがさまざまなトークをする企画が行われた。

この中で、“新婚でノロケたいけれど、30代のノロケってグロい気がしてノロケられません”といった悩みを紹介したエミリンは、「そんなこと言わないでくださいよ！」と声をあげつつ、「言いたいことはわかりますよ。20代の時は普通に『最近どうなの？』とか言われたら、『彼氏めっちゃカッコよくて』とか言えるけど。今私聞かれても、めっちゃスカしちゃいますもん」と自身にも似た経験があると語った。

さらに、「グロくはないけど、言いたいことは分かる。恥ずかしいとか、イタいって思われちゃわないかな、みたいな感覚かな」と心境を説明しつつ、「どこまで言っていいか分からないから、そもそもノロケない言わない、みたいな感じになってるけど。いや別に、言いたい話もあるのにな、みたいな」とも話していた。