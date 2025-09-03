【追悼：露口茂】『シャーロック・ホームズの冒険』（二ヵ国語版）一挙放送

今年4月に亡くなった俳優・露口茂（享年93）を偲び、彼が日本語吹替を担当した人気ドラマ『シャーロック・ホームズの冒険』の全41話が、ミステリーチャンネルにて11月2日（日）6：00より2日間にわたって追悼放送となることが決定した。

ジェレミー・ブレットの演技と露口茂の声がベストマッチ

英国グラナダTV（英ITV）にて1984年から1994年にかけて放送された『シャーロック・ホームズの冒険』は、アーサー・コナン・ドイルの人気小説シリーズを忠実に映像化したと評価される作品。その日本語吹替版では、ジェレミー・ブレット演じるシャーロック・ホームズの声を露口が担当し、知的で冷静、かつ渋みがあり格調高い声が役柄にピッタリだと称賛された。

主役のジェレミーが出演中に病に倒れたことで、『シャーロック・ホームズの冒険』は原作小説すべてを映像化することは叶わなかった。しかし、ジェレミーをはじめとしたキャストの演技や演出・脚色の見事さ、クオリティの高い日本語吹替版により、同作は「ホームズ作品の決定版」と認識されている。そんな作品を、リマスターHD版の美しい映像でお届け！

第1話「ボヘミアの醜聞」あらすじ

ホームズのもとに、ボヘミア国王が自ら依頼に訪れる。もうすぐある王女との婚約を発表する予定の国王は、10年前に深い関係にあった女性から二人で写った写真を取り戻してほしいというのだ。早速、ホームズは写真の在りかを探るために動き出すが、思いがけない展開が待ち受けていた…。

『シャーロック・ホームズの冒険』（全41話／二ヵ国語版）は、ミステリーチャンネルにて11月2日（日）6：00より2日間にわたって一挙放送。ちなみに、11月3日はジェレミー・ブレットの誕生日でもある。

