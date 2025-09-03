『ウェンズデー』シーズン2、レディー・ガガ演じるロザリン役の日本版声優に渡辺直美が決定！

いよいよ本日9月3日（水）より独占配信が開始となる『ウェンズデー』シーズン2パート2。待望の後半エピソードでは、レディー・ガガ演じる謎めいた教師ロザリン・ロットウッド役の日本版声優に渡辺直美が決定！ 長年モノマネをしていたり、自身のYouTubeチャンネルでは対談を果たしたりなどガガへの深い愛とリスペクトを持つ渡辺が、ガガの演じるキャラクターを声で演じるという新たな一歩を刻むこととなる。あわせて『ウェンズデー』、そしてガガへの愛情を語るインタビュー映像も解禁となった。

謎めいた伝説の教師ロザリン・ロットウッド

シーズン2への出演情報で世界中を熱狂させたレディー・ガガが演じるのは、ウェンズデーと運命的に出会うネヴァーモア学園の謎めいた伝説の教師ロザリン・ロットウッド。ウェンズデーの運命を揺るがす重要なキャラクターとして、比類なきオーラでネヴァーモア学園に妖しい魅力を放つ。

そんなロザリンの日本版声優に決定した渡辺は、圧倒的な表現力で国外へも活躍の場を広げ、マルチな才能を発揮し続ける大人気芸人。生粋のガガファン“リトル・モンスターズ”である渡辺は、長年ガガのモノマネを続け、ガガがアリアナ・グランデと歌う「Rain On Me」をゆりやんレトリィバァと踊ったパロディ動画は3692万回再生(※8月26日現在)を記録。ガガとの対談も果たしている。

今回解禁となった映像では、そんなガガ演じるロザリン役の声優を務めることになった渡辺が「めっちゃびっくりしました!『ウェンズデー』はもちろん観ていますが、世界中の皆さんが大好きな作品で、しかもレディー・ガガさんが演じるロザリン役ということで、ダブルで嬉しくて。超テンションぶちあがっています！」とあふれ出る想いを語る。さらにアフレコをするにあたり実際にガガと対面した経験が活きたそうで、「レディー・ガガさんの声は実際に近くで聞いたことがあるので、演技をするうえで優しい喋り方や声質を意識して演じさせていただきました」と明かしつつ、「ロザリンは結構重要なキャラクターなのでセリフも難しかったのですが、監督と相談しながら役作りをして演じました。すごく楽しかったです!」と熱く感想を語った。

渡辺直美の好きなキャラは？

そんな渡辺は『ウェンズデー』の大ファンでもあり、シーズン 1 で世界的ブームとなったダンスシーンについて「私も友達と踊りました！ 当時はスクロールしてもしてもみんなそのダンスを踊っていたのを覚えています。センセーショナルなブームを巻き起こした作品の、みんなが待ち望んだシーズン2。そんな中で、私が“レディー・ガガさんの役”をいただいていいんですか？という思いもありましたが、心の中で踊りながら、楽しくアフレコさせていただきました（笑）」

そして好きなキャラクターについては「ハンドが大好きなんです。ハンドが家にいてくれたらなぁ。あとはイーニッドがお気に入りです」と続け、さらに作品の魅力については「衣装やメイクも素敵ですし、何よりウェンズデーの内に秘めた心境が丁寧に描かれているところが好きです。ウェンズデーははっきり物事を言うキャラクターですが、今の社会だとそれって中々難しいじゃないですか。私自身、共感というより、“こうなりたいけどなれない”という憧れのような感情を抱いています。“個性とは何か”と悩んでいる方もいらっしゃると思いますが、彼女を見たらスッキリするのではないかなと思います。自分に素直で、表には出さないけど家族や友達想いなところが素敵だなと思います」とウェンズデーの持つ唯一無二の魅力を力説した。

シーズン2の展開は？



のけ者たちが集まるネヴァーモア学園に通うウェンズデーは新学期を迎えるも、次から次へと奇妙な事件が襲来。ストーカーや殺人事件が立て続けに発生する中、ウェンズデーは未来を断片的に覗くことができる幻視能力で、ルームメイトであるイーニッドの“死”を目撃してしまう。さらに彼女の目からは黒い涙が流れるようになり、幻視能力を使えない事態に…。

ガガ演じるロザリンにも期待が高まるパート2だが、渡辺は「本当に色々な展開が訪れる素敵なシーズン2になっています。是非たくさんの方に観て頂きたいです！ ロザリンがどのようにウェンズデーたちと絡んでいくのかも、シーズン2の注目ポイントになっていると思います」と言及。果たしてウェンズデーは大切な仲間を救いだすことができるのか―。渡辺直美の愛に溢れる声にも注目し、パート2も見届けてほしい。

Netflix シリーズ『ウェンズデー』シーズン2パート1：独占配信中、パート2：9月3日（水）より世界独占配信。（海外ドラマNAVI）

