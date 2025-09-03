立ち技格闘技のK−1は3日、都内で緊急会見を行った。宮田充K−1プロデューサー（57）が退任し、新たに元ファイターの須藤元気氏（47）がK−1プロデューサー（P）に就任すると発表した。宮田氏はKrushプロデューサーには留任。K−1実行委員会のメンバーとしても活動するという。

宮田氏の退任会見後、新たに就任した須藤Pも会見。「今までのK−1をぶち壊す。内向きのものを対外的にものに。原点回帰で誰もが出たいリングにしたい」と所信表明した。続けて今後、改善したいものに言及。「K−1大会の試合数が多すぎて、見ている人も疲れてしまう。10〜12試合くらいに減らしたい」と試合数を削減し、プロ野球やJリーグのような試合時間にしたいという。

選手から不満などが噴出していた契約形態についても「ワンマッチ契約も含めて、より多くの団体の選手が出られるように、また他団体のリングにも出やすく、オープンにしたい」と話した。さらに世界との力の差を縮めるために「日本人のトーナメントを来年開催したい。魔裟斗さんらが活躍していたときは日本人のトーナメントがあった」と強い日本人選手をつくることに尽力する。一大ムーブメントを起こしたボブ・サップらモンスター路線を復活させ、多様なキャラクターをリングに上げたいという。

さらに7日の代々木大会では総合格闘技のHEROSルールが復活することで「立ち技は立ち技、寝技は寝技の大会でやりたい」とHEROS興行の復活からRIZINとの対抗戦なども検討していく。7日、11月15日、12月と今年の大会はあるものの、今後、須藤体制となってK−1のリングが大幅に刷新されそうだ。