¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤Ï3Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÆÃ¶èÌ±Çñ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¶è°è¤«¤éÎ¥Ã¦¤ò´õË¾¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬7»ÔÄ®¤À¤Ã¤¿ÉÜ¤Î°Õ¸þÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ë²Ì¤òÂº½Å¤·¤Æ¹ñ¤ÈÄ´À°¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö»ÔÄ®Â¼¤Î°Õ¸þ¤òÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¶è°è¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ï¹ñ¤Ø¤Î¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÉÜ¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤ÈÃæ³Ë»Ô¤ò½ü¤¯34»ÔÄ®Â¼¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÉÜÆâ¤ÎÆÃ¶èÌ±Çñ»ÜÀß¤ÏÂçÈ¾¤¬Âçºå»Ô¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÈÂ¼»á¤Ï7»ÔÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤â¤½¤â¼ûÍ×¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£·îËö¤ò¤á¤É¤ËÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤ëÂçºå»Ô¤ÈÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£