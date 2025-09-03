¶â¤ÎÀèÊª²Á³Ê¡¡»Ë¾å½é¤á¤Æ1¥°¥é¥à¡á1Ëü7000±ßÂæ¤Ë¡¡3ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·
¶â¤Î²Á³Ê¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ1Ëü7000±ßÂæ¤Ë¾è¤»¡¢3ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¼è°ú½ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â¤ÎÀèÊª²Á³Ê¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê1Ëü7000±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Î¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæµ®¶âÂ°¤¬È¯É½¤¹¤ë¶â¤Î¾®Çä²Á³Ê¤â1Ëü8691±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÁá´ü¤ÎÍø²¼¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¶âÍø¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¶â¤Ë»ñ¶â¤ò½¸¤á¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬FRB¤Î¿Í»ö¸¢¤Ë²ðÆþ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¶âÍ»À¯ºö¤¬¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬³ÈÂç¤·¡¢Èæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ë¶â¤Ë»ñ¶â¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤äFRBÍý»ö¤Î¿Í»ö¤Î¹ÔÊý¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏ¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£