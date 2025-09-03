「今日好き」谷村優真、久々暗めカラーでイメチェン「雰囲気変わる」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。夏休み編2025」（毎週月曜21時〜）に参加している谷村優真が2日、自身のX（旧Twitter）を更新。暗めのヘアカラーにイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加中の美女、暗めカラーで雰囲気一変
谷村は「久しぶりに暗くしたよ」とヘアカラーチェンジを報告。ピンクのトップスを着て、茶髪から暗めのトーンに変更した髪色を披露した。
この投稿に、ファンからは「雰囲気変わる」「大人っぽい」「似合ってる」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷村は、現在放送中の「夏休み編2025」に参加している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」参加中の美女、暗めカラーで雰囲気一変
◆谷村優真、久々暗めカラーで印象ガラリ
谷村は「久しぶりに暗くしたよ」とヘアカラーチェンジを報告。ピンクのトップスを着て、茶髪から暗めのトーンに変更した髪色を披露した。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷村は、現在放送中の「夏休み編2025」に参加している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】