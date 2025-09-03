３日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５３．１２ポイント（０．６０％）安の２５３４３．４３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５８．１０ポイント（０．６４％）安の９０５０．０２ポイントと続落した。売買代金は２６７６億４７５０万香港ドル（約５兆１１２０億円）に縮小している（２日は３２８１億１８６０万香港ドル）。

外部環境の不透明感が重しとなる流れ。米財政不安がくすぶる中、米債券市場では長期金利の指標となる１０年債利回りが上昇基調を強めている。１７〜１８日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げが実施されることはほぼ確実視されているが、その後の金融政策動向は不透明だ。香港は金融政策で米国に追随するため、域内の金利低下期待もやや後退した。また、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議が８〜１２日に北京で開催される見通し。政策期待はあるものの、内容を見極めたいとするスタンスも強まっている。本土マネーの資金流入が増加しているとの観測を背景に相場の先高観が意識され、朝方は小高く推移する場面もみられたが、指数は中盤からマイナスに転じた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、電子製品受託製造サービス（ＥＭＳ）大手の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が５．０％安、政府系の華潤ビールＨＤ（２９１／ＨＫ）が３．４％安、白物家電大手の美的集団（３００／ＨＫ）が２．８％安と下げが目立った。

セクター別では、本土・香港の不動産が安い。世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が７．７％、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が３．４％、雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が３．３％、新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が１．７％、長江実業集団（１１１３／ＨＫ）が１．４％、九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が１．３％ずつ下落した。

中国の証券セクターも売られる。国聯証券（１４５６／ＨＫ）が５．０％安、国泰君安証券（２６１１／ＨＫ）が３．５％安、中信証券（６０３０／ＨＫ）と広発証券（１７７６／ＨＫ）がそろって２．９％安で取引を終えた。

消費セクターの一角もさえない。華潤ビールや美的のほか、茶飲料の奈雪的茶ＨＤ（２１５０／ＨＫ）が３．５％安、免税店の中国旅遊集団中免（１８８０／ＨＫ）が２．９％安、ファストフードの百勝中国ＨＤ（９９８７／ＨＫ）が２．８％安、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が１．８％安、豆乳飲料の維他ナイ国際集団（３４５／ＨＫ）が１．６％安で引けた。

半面、産金セクターは高い。霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が６．１％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が４．０％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が１．９％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が１．８％ずつ上昇した。昨夜のＮＹ市場では金先物が５日続伸し、約３週ぶりに史上最高値を更新している。

本土マーケットも続落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．１６％安の３８１３．５６ポイントで取引を終了した。金融が下げ主導。軍需産業、自動車、消費関連、資源・素材、公益、不動産、ハイテク株の一角なども売られた。半面、医薬は高い。産金株も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）