手を使わずに履けて便利！【Vans】のスリッポンがAmazonで売り出し中‼チェッカーフラッグ柄で普段のコーデを格上げ‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
柄スニーカーで普段のファッションにさりげないアクセントを‼【Vans】のスリッポンがAmazonで売り出し中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
イージーなのにスタイリッシュ。1979年に誕生したVansのクラシック スリッポンは発売当時スタイル 98と呼ばれ、瞬く間にアイコンシューズとしての地位を確立。ハンズフリーで着脱可能かつ至極快適、肩の力の抜けたスタイルには欠かせないモデルだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
「【Vans】スニーカー クラシック スリッポン」は手を使わずに履けるスリッポン。白黒の柄はおしゃれながら派手過ぎず、普段のファッションを格上げしてくれる。
ゴム素材のソールにはブランドロゴ入り。赤の差し色がさりげないアクセントとなっている。
紐がなく、ぱっと履けるスリッポンは急いでいるときにも便利。普段履きのこれ以上ないパートナーとなってくれるだろう。
サイズ展開も22.0~29.0センチまでと豊富。性別問わず身につけられる便利な一品、是非この機会にお求めあれ。
