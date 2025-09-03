タクティカルRPG『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』のオープニングトレーラーが公開となった。同作はNintendo Switch2、Nintendo Switch、PlayStation5、PlayStation4、Xbox Series X|S、PC（Steam）といったプラットフォーム向けに、2025年9月30日（火）発売予定（Steam版のみ10月1日（水）発売予定）。

タクティカルRPGの金字塔が蘇る！ 『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』

『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』は、1997年にリリースされた『ファイナルファンタジータクティクス』のリメイク作品。『ファイナルファンタジータクティクス』はタクティカルRPGの金字塔とされる一作で、人々の葛藤や生き様を鋭く描いた奥深いストーリーと、位置取りと先読みが重要な戦術性を兼ね備えていた。また、「ファイナルファンタジー」シリーズに由来するジョブやアビリティといった要素も魅力だ。

今回発売される『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』には、時代に合わせて進化・追加が施された「エンハンスド」とオリジナル版を可能な限り忠実に再現した「クラシック」という2つのバージョンが収録されている。2つのバージョンは、好みに合わせてプレイ可能。まさしく『ファイナルファンタジータクティクス』の決定版といえる一作だ。

今回公開されたオープニング映像は、「エンハンスド」バージョンに基づいたもの。3DCGに、鉛筆のタッチが加えられたビジュアルは、同作の持つファンタジックな世界観と歴史絵巻的な空気感とを、臨場感たっぷりに体験させてくれる。ファン必見の映像といえるだろう。

『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』 “エンハンスド” オープニング映像：

https://youtu.be/5mvuuZG0pqA



