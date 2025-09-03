丈夫で美しいボーンチャイナ！【ナルミ】のティーセットがAmazonで売り出し中‼自宅用にも贈り物にも最適！
ホテルでも採用される高品質‼【ナルミ】のティーセットがAmazonで売り出し中！ボーンチャイナだから繊細かつ丈夫！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ナルミから、コーヒー用のカップ&ソーサー5客のセットが登場！白い素地と藍の装飾のハーモニーが奏でる上品な美しさが魅力の器である。多くの日本人の心を捉える蔦柄と藍の絵付けが施された食器は贈答にも最適。変わらぬ人気を誇るナルミのロングセラー商品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
「【ナルミ】カップ ソーサー セット ソラリア コーヒー 5客 200cc 8128-21286P」は白の素地とブルーの絵柄が美しい、ソラリアシリーズのティーセットだ。金装飾が縁にほどこされているので、さりげない華やかさも兼ね備える。
素材は、結晶構造が緻密なことから、一般の磁器に比べ2倍近くの強度があるナルミボーンチャイナ（ボーンチャイナ：原料に骨灰を含んだ磁器の一種）を採用。素材の強さとボーンアッシュの含有率は世界のトップクラスである。
光をほのかに透かす優れた透光性、あたたかみのあるアイボリーホワイトと滑らかな艶、そして鮮やかな絵の具の発色。多彩な魅力を持つナルミボーンチャイナは、世界でも群を抜く美しさであると評価を受けている。
引出物、お祝い、仏事まで幅広いギフトに対応できる、安心のシリーズ。贈り物にも自宅でも、生活に溶け込んでくれる高品質のティーセット。是非お試しあれ。
